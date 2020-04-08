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كوريا الجنوبية: صادرات الذهب ترتفع لأعلى معدلاتها في 7 سنوات

وسط تراجع السوق على خلفية تفشي فيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، أن صادراتها من الذهب ارتفعت لأعلى معدلاتها في 7 سنوات خلال شهر فبراير الماضي، مع ارتفاع الطلب على الأصول الأكثر أمنًا، وسط تراجع السوق على خلفية تفشي فيروس كورونا عالميًّا.

وأفاد بنك كوريا المركزي اليوم الأربعاء بأن صادرات الذهب للاستخدام غير النقدي بلغت 290 مليون دولار في فبراير، وهي "الأعلى منذ أن بلغت 327 مليون دولار في سبتمبر عام 2012"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأضافت الوكالة أنه بالنسبة للقيمة، وصلت صادرات البلاد من الذهب في فبراير إلى 5.8 أطنان؛ مسجّلة ارتفاعًا حادًّا من 3.5، وهي قيمة صادراتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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كوريا الجنوبية: صادرات الذهب ترتفع لأعلى معدلاتها في 7 سنوات
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية، أن صادراتها من الذهب ارتفعت لأعلى معدلاتها في 7 سنوات خلال شهر فبراير الماضي، مع ارتفاع الطلب على الأصول الأكثر أمنًا، وسط تراجع السوق على خلفية تفشي فيروس كورونا عالميًّا.

وأفاد بنك كوريا المركزي اليوم الأربعاء بأن صادرات الذهب للاستخدام غير النقدي بلغت 290 مليون دولار في فبراير، وهي "الأعلى منذ أن بلغت 327 مليون دولار في سبتمبر عام 2012"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأضافت الوكالة أنه بالنسبة للقيمة، وصلت صادرات البلاد من الذهب في فبراير إلى 5.8 أطنان؛ مسجّلة ارتفاعًا حادًّا من 3.5، وهي قيمة صادراتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:56 AM

كوريا الجنوبية: صادرات الذهب ترتفع لأعلى معدلاتها في 7 سنوات

وسط تراجع السوق على خلفية تفشي فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت كوريا الجنوبية، أن صادراتها من الذهب ارتفعت لأعلى معدلاتها في 7 سنوات خلال شهر فبراير الماضي، مع ارتفاع الطلب على الأصول الأكثر أمنًا، وسط تراجع السوق على خلفية تفشي فيروس كورونا عالميًّا.

وأفاد بنك كوريا المركزي اليوم الأربعاء بأن صادرات الذهب للاستخدام غير النقدي بلغت 290 مليون دولار في فبراير، وهي "الأعلى منذ أن بلغت 327 مليون دولار في سبتمبر عام 2012"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأضافت الوكالة أنه بالنسبة للقيمة، وصلت صادرات البلاد من الذهب في فبراير إلى 5.8 أطنان؛ مسجّلة ارتفاعًا حادًّا من 3.5، وهي قيمة صادراتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

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