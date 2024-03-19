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ثاني نائب بالكونجرس الأمريكي يعلن إصابته بفيروس كورونا: عزلتُ نفسي

"آدامز" لَقِيَ نفس مصير "ماريو دياز": أعمل من المنزل واجتماعاتي بالهاتف

أعلن عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي عن ولاية يوتا ماك آدامز، أن نتائج فحوصاته الطبية أظهرت أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراض عليه يوم السبت الماضي.

ويُعد ماك آدامز (45 سنة)، العضو الثاني بين المشرّعين الأمريكيين، الذي تكون نتائج تحاليله إيجابية بالنسبة لفيروس "كوفيد-19"، بعد ظهور الأعراض على النائب الجمهوري ماريو دياز بارارت "58 سنة".

وأوضح "آدامز" في تغريدة له على موقع "تويتر" إصابته بالفيروس، وأنه عزل نفسه في حجر صحي منذ ظهور أعراض مشابهة للأنفلونزا لكنها ساءت وتحولت إلى حمى؛ لافتًا النظر إلى أنه يعمل من المنزل ويعقد اجتماعاته عبر الهاتف.

نائب بالكونجرس الأمريكي فيروس كورونا الجديد

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ثاني نائب بالكونجرس الأمريكي يعلن إصابته بفيروس كورونا: عزلتُ نفسي
سبق

أعلن عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي عن ولاية يوتا ماك آدامز، أن نتائج فحوصاته الطبية أظهرت أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراض عليه يوم السبت الماضي.

ويُعد ماك آدامز (45 سنة)، العضو الثاني بين المشرّعين الأمريكيين، الذي تكون نتائج تحاليله إيجابية بالنسبة لفيروس "كوفيد-19"، بعد ظهور الأعراض على النائب الجمهوري ماريو دياز بارارت "58 سنة".

وأوضح "آدامز" في تغريدة له على موقع "تويتر" إصابته بالفيروس، وأنه عزل نفسه في حجر صحي منذ ظهور أعراض مشابهة للأنفلونزا لكنها ساءت وتحولت إلى حمى؛ لافتًا النظر إلى أنه يعمل من المنزل ويعقد اجتماعاته عبر الهاتف.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
08:52 AM

ثاني نائب بالكونجرس الأمريكي يعلن إصابته بفيروس كورونا: عزلتُ نفسي

"آدامز" لَقِيَ نفس مصير "ماريو دياز": أعمل من المنزل واجتماعاتي بالهاتف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي عن ولاية يوتا ماك آدامز، أن نتائج فحوصاته الطبية أظهرت أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أعراض عليه يوم السبت الماضي.

ويُعد ماك آدامز (45 سنة)، العضو الثاني بين المشرّعين الأمريكيين، الذي تكون نتائج تحاليله إيجابية بالنسبة لفيروس "كوفيد-19"، بعد ظهور الأعراض على النائب الجمهوري ماريو دياز بارارت "58 سنة".

وأوضح "آدامز" في تغريدة له على موقع "تويتر" إصابته بالفيروس، وأنه عزل نفسه في حجر صحي منذ ظهور أعراض مشابهة للأنفلونزا لكنها ساءت وتحولت إلى حمى؛ لافتًا النظر إلى أنه يعمل من المنزل ويعقد اجتماعاته عبر الهاتف.

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