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برنامج الابتعاث يقيم تجارب أداء جديدة في مدينة جدة

ابتداء من يوم 26 ديسمبر وحتى 29 من الشهر ذاته

قرر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة، أن يقيم تجارب أداء للاعبين في مدينة جـدة، اعتبـارًا مـن 26 ديسمبر وحتى الـ29 من الشهر ذاته، وذلك بهدف تجربة مجموعة جديدة وكسب مواهب جدد تضاف للاعبين الحاليين لمعسكر البرنامج الدائم في إسبانيا.

وكان برنامج الابتعاث قد أنهى الفترة الأولى من موسم 2022/2021 الذي يقام في مدينة سالو الإسبانية، بعد أن حمل عددًا كبيرًا من التدريبات والمباريات الودية والمحاضرات اليومية، بالإضافة لمشاركته في الـدور الأول من بطولة كأس الأبطال الدولية.

وقرر الجهاز الفني منح الفريقين إجـازة، على أن يعاود البرنامج تدريباته في السادس من شهر يناير المقبل 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برنامج الابتعاث يقيم تجارب أداء جديدة في مدينة جدة
سبق

قرر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة، أن يقيم تجارب أداء للاعبين في مدينة جـدة، اعتبـارًا مـن 26 ديسمبر وحتى الـ29 من الشهر ذاته، وذلك بهدف تجربة مجموعة جديدة وكسب مواهب جدد تضاف للاعبين الحاليين لمعسكر البرنامج الدائم في إسبانيا.

وكان برنامج الابتعاث قد أنهى الفترة الأولى من موسم 2022/2021 الذي يقام في مدينة سالو الإسبانية، بعد أن حمل عددًا كبيرًا من التدريبات والمباريات الودية والمحاضرات اليومية، بالإضافة لمشاركته في الـدور الأول من بطولة كأس الأبطال الدولية.

وقرر الجهاز الفني منح الفريقين إجـازة، على أن يعاود البرنامج تدريباته في السادس من شهر يناير المقبل 2022.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
10:07 PM

برنامج الابتعاث يقيم تجارب أداء جديدة في مدينة جدة

ابتداء من يوم 26 ديسمبر وحتى 29 من الشهر ذاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة، أن يقيم تجارب أداء للاعبين في مدينة جـدة، اعتبـارًا مـن 26 ديسمبر وحتى الـ29 من الشهر ذاته، وذلك بهدف تجربة مجموعة جديدة وكسب مواهب جدد تضاف للاعبين الحاليين لمعسكر البرنامج الدائم في إسبانيا.

وكان برنامج الابتعاث قد أنهى الفترة الأولى من موسم 2022/2021 الذي يقام في مدينة سالو الإسبانية، بعد أن حمل عددًا كبيرًا من التدريبات والمباريات الودية والمحاضرات اليومية، بالإضافة لمشاركته في الـدور الأول من بطولة كأس الأبطال الدولية.

وقرر الجهاز الفني منح الفريقين إجـازة، على أن يعاود البرنامج تدريباته في السادس من شهر يناير المقبل 2022.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,862
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,957
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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