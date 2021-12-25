قرر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة، أن يقيم تجارب أداء للاعبين في مدينة جـدة، اعتبـارًا مـن 26 ديسمبر وحتى الـ29 من الشهر ذاته، وذلك بهدف تجربة مجموعة جديدة وكسب مواهب جدد تضاف للاعبين الحاليين لمعسكر البرنامج الدائم في إسبانيا. وكان برنامج الابتعاث قد أنهى الفترة الأولى من موسم 2022/2021 الذي يقام في مدينة سالو الإسبانية، بعد أن حمل عددًا كبيرًا من التدريبات والمباريات الودية والمحاضرات اليومية، بالإضافة لمشاركته في الـدور الأول من بطولة كأس الأبطال الدولية. وقرر الجهاز الفني منح الفريقين إجـازة، على أن يعاود البرنامج تدريباته في السادس من شهر يناير المقبل 2022.

برنامج الابتعاث يقيم تجارب أداء جديدة في مدينة جدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-24 قرر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة، أن يقيم تجارب أداء للاعبين في مدينة جـدة، اعتبـارًا مـن 26 ديسمبر وحتى الـ29 من الشهر ذاته، وذلك بهدف تجربة مجموعة جديدة وكسب مواهب جدد تضاف للاعبين الحاليين لمعسكر البرنامج الدائم في إسبانيا.



وكان برنامج الابتعاث قد أنهى الفترة الأولى من موسم 2022/2021 الذي يقام في مدينة سالو الإسبانية، بعد أن حمل عددًا كبيرًا من التدريبات والمباريات الودية والمحاضرات اليومية، بالإضافة لمشاركته في الـدور الأول من بطولة كأس الأبطال الدولية.



وقرر الجهاز الفني منح الفريقين إجـازة، على أن يعاود البرنامج تدريباته في السادس من شهر يناير المقبل 2022.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 10:07 PM

برنامج الابتعاث يقيم تجارب أداء جديدة في مدينة جدة ابتداء من يوم 26 ديسمبر وحتى 29 من الشهر ذاته





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قرر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة، أن يقيم تجارب أداء للاعبين في مدينة جـدة، اعتبـارًا مـن 26 ديسمبر وحتى الـ29 من الشهر ذاته، وذلك بهدف تجربة مجموعة جديدة وكسب مواهب جدد تضاف للاعبين الحاليين لمعسكر البرنامج الدائم في إسبانيا.



وكان برنامج الابتعاث قد أنهى الفترة الأولى من موسم 2022/2021 الذي يقام في مدينة سالو الإسبانية، بعد أن حمل عددًا كبيرًا من التدريبات والمباريات الودية والمحاضرات اليومية، بالإضافة لمشاركته في الـدور الأول من بطولة كأس الأبطال الدولية.



وقرر الجهاز الفني منح الفريقين إجـازة، على أن يعاود البرنامج تدريباته في السادس من شهر يناير المقبل 2022.