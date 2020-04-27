النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العبدالعالي": مليون شخص استفادوا من "المسح النشط"

يعتبر أحد أهم الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة

كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استفادة مليون شخص من خدمة المسح النشط للكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، منذ بدايته قرابة الأسبوعين.

وقال متحدث "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" عن عدد فحوصات المسح النشط منذ بدايتها: المسح النشط بدأ من قرابة أسبوعين أو أكثر، واستفاد قرابة المليون شخص منه من خلال التقييم في الميدان، وأخذ الفحوص سواء الطبية أو التقييم الطبي، أو أخذ الفحوص النشطة.

وأضاف: فحوص المسح النشط موجهة بمعنى أنه كلما اكتشفنا بؤراً معينة قد تكون مناطق انتشار للفيروس تكون مستهدفة بالمسح النشط، والعملية مستمرة، ولكن بشكلٍ موجّه بحسب ما تظهر النتائج الفحوص للحالات التي تظهر مؤكدة للإصابة بالفيروس.

ويعد المسح النشط من أهم الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة، إذ يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جداً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العبدالعالي": مليون شخص استفادوا من "المسح النشط"
سبق

كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استفادة مليون شخص من خدمة المسح النشط للكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، منذ بدايته قرابة الأسبوعين.

وقال متحدث "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" عن عدد فحوصات المسح النشط منذ بدايتها: المسح النشط بدأ من قرابة أسبوعين أو أكثر، واستفاد قرابة المليون شخص منه من خلال التقييم في الميدان، وأخذ الفحوص سواء الطبية أو التقييم الطبي، أو أخذ الفحوص النشطة.

وأضاف: فحوص المسح النشط موجهة بمعنى أنه كلما اكتشفنا بؤراً معينة قد تكون مناطق انتشار للفيروس تكون مستهدفة بالمسح النشط، والعملية مستمرة، ولكن بشكلٍ موجّه بحسب ما تظهر النتائج الفحوص للحالات التي تظهر مؤكدة للإصابة بالفيروس.

ويعد المسح النشط من أهم الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة، إذ يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جداً.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:23 PM

"العبدالعالي": مليون شخص استفادوا من "المسح النشط"

يعتبر أحد أهم الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,152

كشف مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن استفادة مليون شخص من خدمة المسح النشط للكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، منذ بدايته قرابة الأسبوعين.

وقال متحدث "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" عن عدد فحوصات المسح النشط منذ بدايتها: المسح النشط بدأ من قرابة أسبوعين أو أكثر، واستفاد قرابة المليون شخص منه من خلال التقييم في الميدان، وأخذ الفحوص سواء الطبية أو التقييم الطبي، أو أخذ الفحوص النشطة.

وأضاف: فحوص المسح النشط موجهة بمعنى أنه كلما اكتشفنا بؤراً معينة قد تكون مناطق انتشار للفيروس تكون مستهدفة بالمسح النشط، والعملية مستمرة، ولكن بشكلٍ موجّه بحسب ما تظهر النتائج الفحوص للحالات التي تظهر مؤكدة للإصابة بالفيروس.

ويعد المسح النشط من أهم الممارسات العلمية في تطبيق الفحوص الموسعة، إذ يعتبر من الخطوات الإيجابية للاكتشاف المبكر للحالات، ومن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل مبكر جداً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,595
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,211
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,658
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,680

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة