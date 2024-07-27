النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صورتان للتوأم البولندي "داريا وأولغا " .. بينهما 15 عاماً

خضعتا لعملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صورتين بينهما 15 عاماً؛ الأولى للدكتور عبدالله الربيعة؛ يحمل على يديه التوأم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ بعد إجرائه العملية لهما، والثانية وهما تقفان بجواره بعد أن بلغتا 15 عاماً وهما بصحة جيدة، خلال مشاركته في مؤتمر إنساني دولي أخيراً.

وعبّر متداولو الصورتين عن بالغ اعتزازهما بما تقدمه المملكة العربية السعودية من عمليات فصل التوائم على مر ربع قرن مضى، وبرعت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، في إجرائها العمليات الأكثر تعقيداً؛ لتسجل بذلك المملكة نجاحات في فصل التوائم، ولتؤكّد تميزها في هذا النوع من العمليات بين دول العالم.

وتعود قصة فصل التوائم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ إلى عام 2005م عندما قام الدكتور عبدالله الربيعة؛ بفصلهما في ذلك العام، وتكللت العملية بالنجاح واستغرقت 13 ساعة؛ بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صورتان للتوأم البولندي "داريا وأولغا " .. بينهما 15 عاماً
سبق

تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صورتين بينهما 15 عاماً؛ الأولى للدكتور عبدالله الربيعة؛ يحمل على يديه التوأم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ بعد إجرائه العملية لهما، والثانية وهما تقفان بجواره بعد أن بلغتا 15 عاماً وهما بصحة جيدة، خلال مشاركته في مؤتمر إنساني دولي أخيراً.

وعبّر متداولو الصورتين عن بالغ اعتزازهما بما تقدمه المملكة العربية السعودية من عمليات فصل التوائم على مر ربع قرن مضى، وبرعت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، في إجرائها العمليات الأكثر تعقيداً؛ لتسجل بذلك المملكة نجاحات في فصل التوائم، ولتؤكّد تميزها في هذا النوع من العمليات بين دول العالم.

وتعود قصة فصل التوائم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ إلى عام 2005م عندما قام الدكتور عبدالله الربيعة؛ بفصلهما في ذلك العام، وتكللت العملية بالنجاح واستغرقت 13 ساعة؛ بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
02:37 PM

صورتان للتوأم البولندي "داريا وأولغا " .. بينهما 15 عاماً

خضعتا لعملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
25
65,406

تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صورتين بينهما 15 عاماً؛ الأولى للدكتور عبدالله الربيعة؛ يحمل على يديه التوأم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ بعد إجرائه العملية لهما، والثانية وهما تقفان بجواره بعد أن بلغتا 15 عاماً وهما بصحة جيدة، خلال مشاركته في مؤتمر إنساني دولي أخيراً.

وعبّر متداولو الصورتين عن بالغ اعتزازهما بما تقدمه المملكة العربية السعودية من عمليات فصل التوائم على مر ربع قرن مضى، وبرعت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، في إجرائها العمليات الأكثر تعقيداً؛ لتسجل بذلك المملكة نجاحات في فصل التوائم، ولتؤكّد تميزها في هذا النوع من العمليات بين دول العالم.

وتعود قصة فصل التوائم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ إلى عام 2005م عندما قام الدكتور عبدالله الربيعة؛ بفصلهما في ذلك العام، وتكللت العملية بالنجاح واستغرقت 13 ساعة؛ بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,153
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,317
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,230
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,170

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة