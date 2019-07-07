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"طيران أديل" يدعم أسطوله بـ 50 طائرة من طراز إيرباص A320neo

بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية

أعلن "طيران أديل" دعم أسطوله الحديث بـ 50 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo عبر الاستحواذ على 30 طائرة، وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من الطراز ذاته, وذلك بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية محلياً والبدء بالتشغيل الدولي.

وأوضحت الشركة أن طلائع هذا الأسطول من الطائرات ستصل مطلع العام بعد المقبل 2021م، مشيرة إلى أن دعمها لأسطولها يأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة إيرباص في معرض باريس الجوي خلال شهر يونيو المنصرم, التي تضمنت شراء 100 طائرة ستذهب بالتساوي بين شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي و"طيران أديل".

ووقّعت الاتفاقية برعاية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل؛ بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إيرباص كريستيان شيرير.

يُذكر أن عدد طائرات أسطول "طيران أديل" حاليا 11 طائرة جميعها من طراز A320، وبوصول الطائرات الجديدة سيتضاعف عدد طائرات الأسطول مرات عدة لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة وستكون جميعها من فئة الطائرات الأكثر انتشاراً على مستوى العالم A320.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"طيران أديل" يدعم أسطوله بـ 50 طائرة من طراز إيرباص A320neo
سبق

أعلن "طيران أديل" دعم أسطوله الحديث بـ 50 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo عبر الاستحواذ على 30 طائرة، وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من الطراز ذاته, وذلك بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية محلياً والبدء بالتشغيل الدولي.

وأوضحت الشركة أن طلائع هذا الأسطول من الطائرات ستصل مطلع العام بعد المقبل 2021م، مشيرة إلى أن دعمها لأسطولها يأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة إيرباص في معرض باريس الجوي خلال شهر يونيو المنصرم, التي تضمنت شراء 100 طائرة ستذهب بالتساوي بين شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي و"طيران أديل".

ووقّعت الاتفاقية برعاية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل؛ بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إيرباص كريستيان شيرير.

يُذكر أن عدد طائرات أسطول "طيران أديل" حاليا 11 طائرة جميعها من طراز A320، وبوصول الطائرات الجديدة سيتضاعف عدد طائرات الأسطول مرات عدة لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة وستكون جميعها من فئة الطائرات الأكثر انتشاراً على مستوى العالم A320.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:23 PM

"طيران أديل" يدعم أسطوله بـ 50 طائرة من طراز إيرباص A320neo

بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن "طيران أديل" دعم أسطوله الحديث بـ 50 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo عبر الاستحواذ على 30 طائرة، وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من الطراز ذاته, وذلك بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية محلياً والبدء بالتشغيل الدولي.

وأوضحت الشركة أن طلائع هذا الأسطول من الطائرات ستصل مطلع العام بعد المقبل 2021م، مشيرة إلى أن دعمها لأسطولها يأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة إيرباص في معرض باريس الجوي خلال شهر يونيو المنصرم, التي تضمنت شراء 100 طائرة ستذهب بالتساوي بين شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي و"طيران أديل".

ووقّعت الاتفاقية برعاية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل؛ بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إيرباص كريستيان شيرير.

يُذكر أن عدد طائرات أسطول "طيران أديل" حاليا 11 طائرة جميعها من طراز A320، وبوصول الطائرات الجديدة سيتضاعف عدد طائرات الأسطول مرات عدة لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة وستكون جميعها من فئة الطائرات الأكثر انتشاراً على مستوى العالم A320.

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