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"سمعت صراخًا في السماء".. ورأيت أغرب مشهد لنسر عملاق!

قال: ربما مات الحيوان رعبًا

"سمعتُ صراخًا مرعبًا في السماء.. ورأيتُ أغرب مشهد لنسر عملاق؟!"، هكذا وصف مصور أسترالي واقعة انقضاض الطائر المهيب على خنزير بري صغير، والتقط المشهد النادر وهو مندهش بشدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان المصور الأسترالي كلارك أسباي (75 عامًا) عائدًا بسيارته إلى معسكر يقيمه مع أصدقائه في محمية كرومارتي ويتلاندز بولاية كوينزلاند شمالي شرق أستراليا، حين شهد الواقعة النادرة والتقطها.

ويروي "أسباي" قائلًا: "كنت أقود السيارة في الطريق إلى معسكر أقمته مع أصدقائي لتصوير بعض البرامج الوثائقية عن حياة الطيور في المحمية، وفجأة سمعتُ صراخًا عاليًا في السماء، ونظرت أستطلع ما يحدث، وأُصبت بدهشة شديدة وأنا أرى نسريْن عملاقيْن يطيران فوق الماء، كان أحدهما يقبض بمخالب من حديد على خنزير بري صغير يزيد وزنه على خمسة كيلوجرامات؛ بينما نشر النسر جناحين يزيد طولهما على مترين في الهواء".

ويضيف "أسباي": "لم أتردد لحظة، أخرجت الكاميرا بسرعة ورحت التقط المشهد صورة وراء الأخرى، حتى حط النسر بضحيته على جزيرة صغيرة وسط الماء، ثم أنشب النسران منقاريهما القويين في الخنزير الذي سكتت صرخات الرعب فيه بعد أول ضربة من المنقار، ربما مات رعبًا".

نسر عملاق المصور الأسترالي كلارك أسباي

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"سمعت صراخًا في السماء".. ورأيت أغرب مشهد لنسر عملاق!
سبق

"سمعتُ صراخًا مرعبًا في السماء.. ورأيتُ أغرب مشهد لنسر عملاق؟!"، هكذا وصف مصور أسترالي واقعة انقضاض الطائر المهيب على خنزير بري صغير، والتقط المشهد النادر وهو مندهش بشدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان المصور الأسترالي كلارك أسباي (75 عامًا) عائدًا بسيارته إلى معسكر يقيمه مع أصدقائه في محمية كرومارتي ويتلاندز بولاية كوينزلاند شمالي شرق أستراليا، حين شهد الواقعة النادرة والتقطها.

ويروي "أسباي" قائلًا: "كنت أقود السيارة في الطريق إلى معسكر أقمته مع أصدقائي لتصوير بعض البرامج الوثائقية عن حياة الطيور في المحمية، وفجأة سمعتُ صراخًا عاليًا في السماء، ونظرت أستطلع ما يحدث، وأُصبت بدهشة شديدة وأنا أرى نسريْن عملاقيْن يطيران فوق الماء، كان أحدهما يقبض بمخالب من حديد على خنزير بري صغير يزيد وزنه على خمسة كيلوجرامات؛ بينما نشر النسر جناحين يزيد طولهما على مترين في الهواء".

ويضيف "أسباي": "لم أتردد لحظة، أخرجت الكاميرا بسرعة ورحت التقط المشهد صورة وراء الأخرى، حتى حط النسر بضحيته على جزيرة صغيرة وسط الماء، ثم أنشب النسران منقاريهما القويين في الخنزير الذي سكتت صرخات الرعب فيه بعد أول ضربة من المنقار، ربما مات رعبًا".

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:34 PM

"سمعت صراخًا في السماء".. ورأيت أغرب مشهد لنسر عملاق!

قال: ربما مات الحيوان رعبًا

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أيمن حسن - الرياض
6
23,426

"سمعتُ صراخًا مرعبًا في السماء.. ورأيتُ أغرب مشهد لنسر عملاق؟!"، هكذا وصف مصور أسترالي واقعة انقضاض الطائر المهيب على خنزير بري صغير، والتقط المشهد النادر وهو مندهش بشدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان المصور الأسترالي كلارك أسباي (75 عامًا) عائدًا بسيارته إلى معسكر يقيمه مع أصدقائه في محمية كرومارتي ويتلاندز بولاية كوينزلاند شمالي شرق أستراليا، حين شهد الواقعة النادرة والتقطها.

ويروي "أسباي" قائلًا: "كنت أقود السيارة في الطريق إلى معسكر أقمته مع أصدقائي لتصوير بعض البرامج الوثائقية عن حياة الطيور في المحمية، وفجأة سمعتُ صراخًا عاليًا في السماء، ونظرت أستطلع ما يحدث، وأُصبت بدهشة شديدة وأنا أرى نسريْن عملاقيْن يطيران فوق الماء، كان أحدهما يقبض بمخالب من حديد على خنزير بري صغير يزيد وزنه على خمسة كيلوجرامات؛ بينما نشر النسر جناحين يزيد طولهما على مترين في الهواء".

ويضيف "أسباي": "لم أتردد لحظة، أخرجت الكاميرا بسرعة ورحت التقط المشهد صورة وراء الأخرى، حتى حط النسر بضحيته على جزيرة صغيرة وسط الماء، ثم أنشب النسران منقاريهما القويين في الخنزير الذي سكتت صرخات الرعب فيه بعد أول ضربة من المنقار، ربما مات رعبًا".

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