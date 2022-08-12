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شركة نفط الكويت: احتواء تسرب الكيلو 18.. ولا أضرار

قالت: المنطقة آمنة والعمليات المعتادة مستمرة دون أي انقطاع

قالت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء الثلاثاء بالقرب من "كيلو 18 من طريق الدائري السابع".

ووفق رويترز: أضافت الشركة في تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات.

وقالت "المنطقة التي حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماماً وتحت السيطرة.. كما تؤكد الشركة أن عملياتها المعتادة مستمرة دون أي انقطاع".

شركة نفط الكويت

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شركة نفط الكويت: احتواء تسرب الكيلو 18.. ولا أضرار
سبق

قالت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء الثلاثاء بالقرب من "كيلو 18 من طريق الدائري السابع".

ووفق رويترز: أضافت الشركة في تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات.

وقالت "المنطقة التي حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماماً وتحت السيطرة.. كما تؤكد الشركة أن عملياتها المعتادة مستمرة دون أي انقطاع".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
10:27 AM

شركة نفط الكويت: احتواء تسرب الكيلو 18.. ولا أضرار

قالت: المنطقة آمنة والعمليات المعتادة مستمرة دون أي انقطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة نفط الكويت، اليوم الأربعاء، إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء الثلاثاء بالقرب من "كيلو 18 من طريق الدائري السابع".

ووفق رويترز: أضافت الشركة في تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات.

وقالت "المنطقة التي حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماماً وتحت السيطرة.. كما تؤكد الشركة أن عملياتها المعتادة مستمرة دون أي انقطاع".

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