الكويت.. شفاء 162 حالة كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 2381
سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال يومين
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
الكويت.. شفاء 162 حالة كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 2381
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-07
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:53 PM
الكويت.. شفاء 162 حالة كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 2381
سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال يومين
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.