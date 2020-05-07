النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت.. شفاء 162 حالة كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 2381

سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال يومين

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. شفاء 162 حالة كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 2381
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
12:53 PM

الكويت.. شفاء 162 حالة كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 2381

سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال يومين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
460

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2381 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,968
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,140
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,068

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة