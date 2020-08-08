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بسبب الإيجار.. مواطن يناشد بتحرير أغنامه المحتجزة بسوق الماشية: تصارع الموت جوعاً

موزعة على 13 حظيرة.. والشركة المؤجرة فرضت سعراً أعلى مما حدّدته الأمانة

اتهم مواطن بمكة المكرّمة إحدى الشركات باحتجاز أغنامه داخل سوق الماشية، إثر خلاف وقع بينهما بسبب سعر إيجار الحظائر السنوي، مطالباً المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة بضرورة التدخل لتحرير ماشيته المحتجزة التي تصارع الموت بسبب الجوع.

شكوى المواطن بندر القرشي؛ تلقتها "سبق"، وهو أحد المستأجرين في سوق الماشية بمكة المكرّمة، يقول فيها: لدي أكثر من 800 رأس أغنام موزعة في 13 حظيرة، وفوجئت أمس الأول بإغلاق تلك الحظائر بالأقفال من قِبل الشركة، بسبب رفضي دفع مبلغ مالي من قيمة الإيجار الذي فرضته الشركة، يزيد على المبلغ الذي حدّدته أمانة العاصمة المقدّسة.

هذه الأعداد من الأغنام دون طعام وشراب منذ يوم أمس الأول، وفق المواطن، ولا تزال داخل الـ 13 حظيرة المغلقة بالأقفال، ولا يستطيع الوصول إليها - على حد شكواه.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، كانت قد حدّدت قيمة الإيجار لكل حظيرة في الموقع الجديد، بعد أن تمّ نقلها من منطقة الخضراء العام الماضي، غير أن واقع الإيجار في الموقع الجديد يفوق ما أعلنته الأمانة، وهو ما تسبّب في إغلاق حظائره دون أدنى مسؤولية.

وطالب "القرشي"؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة، بسرعة التدخل لإنقاذ مواشيه من الموت، والوقوف على المشكلة، ووضع حلول عاجلة لضمان عدم تكرار تلك المعاناة.

وطرحت "سبق" الموضوع على طاولة المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة، في سبيل الحصول على رد من الأمانة حول الحادثة، غير أنها لم تتلقَ رداً حتى الآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب الإيجار.. مواطن يناشد بتحرير أغنامه المحتجزة بسوق الماشية: تصارع الموت جوعاً
سبق

اتهم مواطن بمكة المكرّمة إحدى الشركات باحتجاز أغنامه داخل سوق الماشية، إثر خلاف وقع بينهما بسبب سعر إيجار الحظائر السنوي، مطالباً المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة بضرورة التدخل لتحرير ماشيته المحتجزة التي تصارع الموت بسبب الجوع.

شكوى المواطن بندر القرشي؛ تلقتها "سبق"، وهو أحد المستأجرين في سوق الماشية بمكة المكرّمة، يقول فيها: لدي أكثر من 800 رأس أغنام موزعة في 13 حظيرة، وفوجئت أمس الأول بإغلاق تلك الحظائر بالأقفال من قِبل الشركة، بسبب رفضي دفع مبلغ مالي من قيمة الإيجار الذي فرضته الشركة، يزيد على المبلغ الذي حدّدته أمانة العاصمة المقدّسة.

هذه الأعداد من الأغنام دون طعام وشراب منذ يوم أمس الأول، وفق المواطن، ولا تزال داخل الـ 13 حظيرة المغلقة بالأقفال، ولا يستطيع الوصول إليها - على حد شكواه.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، كانت قد حدّدت قيمة الإيجار لكل حظيرة في الموقع الجديد، بعد أن تمّ نقلها من منطقة الخضراء العام الماضي، غير أن واقع الإيجار في الموقع الجديد يفوق ما أعلنته الأمانة، وهو ما تسبّب في إغلاق حظائره دون أدنى مسؤولية.

وطالب "القرشي"؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة، بسرعة التدخل لإنقاذ مواشيه من الموت، والوقوف على المشكلة، ووضع حلول عاجلة لضمان عدم تكرار تلك المعاناة.

وطرحت "سبق" الموضوع على طاولة المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة، في سبيل الحصول على رد من الأمانة حول الحادثة، غير أنها لم تتلقَ رداً حتى الآن.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
10:52 AM

بسبب الإيجار.. مواطن يناشد بتحرير أغنامه المحتجزة بسوق الماشية: تصارع الموت جوعاً

موزعة على 13 حظيرة.. والشركة المؤجرة فرضت سعراً أعلى مما حدّدته الأمانة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
15
10,543

اتهم مواطن بمكة المكرّمة إحدى الشركات باحتجاز أغنامه داخل سوق الماشية، إثر خلاف وقع بينهما بسبب سعر إيجار الحظائر السنوي، مطالباً المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة بضرورة التدخل لتحرير ماشيته المحتجزة التي تصارع الموت بسبب الجوع.

شكوى المواطن بندر القرشي؛ تلقتها "سبق"، وهو أحد المستأجرين في سوق الماشية بمكة المكرّمة، يقول فيها: لدي أكثر من 800 رأس أغنام موزعة في 13 حظيرة، وفوجئت أمس الأول بإغلاق تلك الحظائر بالأقفال من قِبل الشركة، بسبب رفضي دفع مبلغ مالي من قيمة الإيجار الذي فرضته الشركة، يزيد على المبلغ الذي حدّدته أمانة العاصمة المقدّسة.

هذه الأعداد من الأغنام دون طعام وشراب منذ يوم أمس الأول، وفق المواطن، ولا تزال داخل الـ 13 حظيرة المغلقة بالأقفال، ولا يستطيع الوصول إليها - على حد شكواه.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، كانت قد حدّدت قيمة الإيجار لكل حظيرة في الموقع الجديد، بعد أن تمّ نقلها من منطقة الخضراء العام الماضي، غير أن واقع الإيجار في الموقع الجديد يفوق ما أعلنته الأمانة، وهو ما تسبّب في إغلاق حظائره دون أدنى مسؤولية.

وطالب "القرشي"؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة، بسرعة التدخل لإنقاذ مواشيه من الموت، والوقوف على المشكلة، ووضع حلول عاجلة لضمان عدم تكرار تلك المعاناة.

وطرحت "سبق" الموضوع على طاولة المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدّسة، في سبيل الحصول على رد من الأمانة حول الحادثة، غير أنها لم تتلقَ رداً حتى الآن.

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