النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رقم صادم.. ملايين المرضى في بريطانيا ينتظرون مراجعة أطبائهم بعد كورونا

ناجبول: الكثير منهم لا يحصلون على الرعاية التي يحتاجونها الآن نتيجة الوباء

كشف استبيان حديث للرأي أن ملايين المرضى في بريطانيا ينتظرون مراجعة أطبائهم في المستشفيات، إذ لم يتمكنوا من زيارة المرافق الصحية خلال انشغال الطواقم الطبية فيها بمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأدت أزمة تفشي فيروس كورونا إلى "تكدس" قوائم انتظار المراجعين للمستشفيات، إذ سيبلغ عدد هؤلاء المرضى نحو 7 ملايين شخص بحلول الخريف المقبل، بحسب الاستبيان الذي أجرته Medefer التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ونشرت نتائجه في صحيفة "الصن" البريطانية.

ووفق البيانات التي توصل إليها الاستبيان وصيغت على شكل دراسة، فإن عملية الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا أدت إلى إضافة مليون و300 ألف مريض جديد إلى قوائم المراجعين الراغبين في رؤية أطباء مختصين في حالاتهم المرضية، التي تتراوح من التهاب المفاصل إلى السرطان.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن هذا الرقم سيضاف إلى عدد قياسي متراكم بالفعل، يبلغ 4 ملايين و400 ألف شخص، من المدرجين أصلا بقائمة الانتظار في فبراير الماضي.

وقدرت الدراسة أن 3 ملايين و500 ألف شخص سيحتاجون إلى مواعيد مع أطبائهم عند استئناف الخدمات الصحية بشكل طبيعي.

ويخشى أن تصل قائمة انتظار المرضى الراغبين في مراجعة مستشفيات الخدمات الصحية الوطنية إلى 7 ملايين و200 ألف مريض بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
وأعرب الدكتور تشاند ناجبول، رئيس الجمعية الطبية البريطانية، عن مخاوفه من "تجاهل" المرضى الآخرين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب الانشغال في علاج مصابي فيروس كورونا، قائلا: "الكثير من المرضى لا يحصلون على الرعاية التي يحتاجونها الآن، والأهم من ذلك، أن تزداد ظروفهم الصحية سوءا، وربما يموت بعضهم نتيجة لذلك".

ويشعر المسؤولون في القطاع الصحي البريطاني بـ"قلق متزايد" بشأن تأثير مكافحة تفشي فيروس كورونا على المرضى الآخرين، مما أدى إلى إلغاء ملايين المواعيد على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وتعليقاً على هذه النقطة قال نيال ديكسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئات الخدمة الصحية الوطنية، إن استئناف الخدمات سيكون "أكثر تعقيدا وتحديا"، وشبهه بالتحدي الذي يواجه البلاد في ظل تفشي كورونا.
وتابع قائلا: "لا نزال نكافح الفيروس وعلينا بناء خدمات موازية إلى جانب ذلك، وفي الوقت نفسه حماية الموظفين والمرضى. سيكون أمرا صعبا".

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن 4 ملايين شخص في بريطانيا ينتظرون إجراء عمليات جراحية في المفاصل والعيون والبطن، وقد تم تعليق أكثر من مليوني عملية بعد إلغاء العمليات الجراحة غير الملحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رقم صادم.. ملايين المرضى في بريطانيا ينتظرون مراجعة أطبائهم بعد كورونا
سبق

كشف استبيان حديث للرأي أن ملايين المرضى في بريطانيا ينتظرون مراجعة أطبائهم في المستشفيات، إذ لم يتمكنوا من زيارة المرافق الصحية خلال انشغال الطواقم الطبية فيها بمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأدت أزمة تفشي فيروس كورونا إلى "تكدس" قوائم انتظار المراجعين للمستشفيات، إذ سيبلغ عدد هؤلاء المرضى نحو 7 ملايين شخص بحلول الخريف المقبل، بحسب الاستبيان الذي أجرته Medefer التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ونشرت نتائجه في صحيفة "الصن" البريطانية.

ووفق البيانات التي توصل إليها الاستبيان وصيغت على شكل دراسة، فإن عملية الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا أدت إلى إضافة مليون و300 ألف مريض جديد إلى قوائم المراجعين الراغبين في رؤية أطباء مختصين في حالاتهم المرضية، التي تتراوح من التهاب المفاصل إلى السرطان.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن هذا الرقم سيضاف إلى عدد قياسي متراكم بالفعل، يبلغ 4 ملايين و400 ألف شخص، من المدرجين أصلا بقائمة الانتظار في فبراير الماضي.

وقدرت الدراسة أن 3 ملايين و500 ألف شخص سيحتاجون إلى مواعيد مع أطبائهم عند استئناف الخدمات الصحية بشكل طبيعي.

ويخشى أن تصل قائمة انتظار المرضى الراغبين في مراجعة مستشفيات الخدمات الصحية الوطنية إلى 7 ملايين و200 ألف مريض بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
وأعرب الدكتور تشاند ناجبول، رئيس الجمعية الطبية البريطانية، عن مخاوفه من "تجاهل" المرضى الآخرين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب الانشغال في علاج مصابي فيروس كورونا، قائلا: "الكثير من المرضى لا يحصلون على الرعاية التي يحتاجونها الآن، والأهم من ذلك، أن تزداد ظروفهم الصحية سوءا، وربما يموت بعضهم نتيجة لذلك".

ويشعر المسؤولون في القطاع الصحي البريطاني بـ"قلق متزايد" بشأن تأثير مكافحة تفشي فيروس كورونا على المرضى الآخرين، مما أدى إلى إلغاء ملايين المواعيد على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وتعليقاً على هذه النقطة قال نيال ديكسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئات الخدمة الصحية الوطنية، إن استئناف الخدمات سيكون "أكثر تعقيدا وتحديا"، وشبهه بالتحدي الذي يواجه البلاد في ظل تفشي كورونا.
وتابع قائلا: "لا نزال نكافح الفيروس وعلينا بناء خدمات موازية إلى جانب ذلك، وفي الوقت نفسه حماية الموظفين والمرضى. سيكون أمرا صعبا".

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن 4 ملايين شخص في بريطانيا ينتظرون إجراء عمليات جراحية في المفاصل والعيون والبطن، وقد تم تعليق أكثر من مليوني عملية بعد إلغاء العمليات الجراحة غير الملحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
08:03 PM

رقم صادم.. ملايين المرضى في بريطانيا ينتظرون مراجعة أطبائهم بعد كورونا

ناجبول: الكثير منهم لا يحصلون على الرعاية التي يحتاجونها الآن نتيجة الوباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
604

كشف استبيان حديث للرأي أن ملايين المرضى في بريطانيا ينتظرون مراجعة أطبائهم في المستشفيات، إذ لم يتمكنوا من زيارة المرافق الصحية خلال انشغال الطواقم الطبية فيها بمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأدت أزمة تفشي فيروس كورونا إلى "تكدس" قوائم انتظار المراجعين للمستشفيات، إذ سيبلغ عدد هؤلاء المرضى نحو 7 ملايين شخص بحلول الخريف المقبل، بحسب الاستبيان الذي أجرته Medefer التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ونشرت نتائجه في صحيفة "الصن" البريطانية.

ووفق البيانات التي توصل إليها الاستبيان وصيغت على شكل دراسة، فإن عملية الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا أدت إلى إضافة مليون و300 ألف مريض جديد إلى قوائم المراجعين الراغبين في رؤية أطباء مختصين في حالاتهم المرضية، التي تتراوح من التهاب المفاصل إلى السرطان.
وكشفت الصحيفة البريطانية أن هذا الرقم سيضاف إلى عدد قياسي متراكم بالفعل، يبلغ 4 ملايين و400 ألف شخص، من المدرجين أصلا بقائمة الانتظار في فبراير الماضي.

وقدرت الدراسة أن 3 ملايين و500 ألف شخص سيحتاجون إلى مواعيد مع أطبائهم عند استئناف الخدمات الصحية بشكل طبيعي.

ويخشى أن تصل قائمة انتظار المرضى الراغبين في مراجعة مستشفيات الخدمات الصحية الوطنية إلى 7 ملايين و200 ألف مريض بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
وأعرب الدكتور تشاند ناجبول، رئيس الجمعية الطبية البريطانية، عن مخاوفه من "تجاهل" المرضى الآخرين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب الانشغال في علاج مصابي فيروس كورونا، قائلا: "الكثير من المرضى لا يحصلون على الرعاية التي يحتاجونها الآن، والأهم من ذلك، أن تزداد ظروفهم الصحية سوءا، وربما يموت بعضهم نتيجة لذلك".

ويشعر المسؤولون في القطاع الصحي البريطاني بـ"قلق متزايد" بشأن تأثير مكافحة تفشي فيروس كورونا على المرضى الآخرين، مما أدى إلى إلغاء ملايين المواعيد على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وتعليقاً على هذه النقطة قال نيال ديكسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئات الخدمة الصحية الوطنية، إن استئناف الخدمات سيكون "أكثر تعقيدا وتحديا"، وشبهه بالتحدي الذي يواجه البلاد في ظل تفشي كورونا.
وتابع قائلا: "لا نزال نكافح الفيروس وعلينا بناء خدمات موازية إلى جانب ذلك، وفي الوقت نفسه حماية الموظفين والمرضى. سيكون أمرا صعبا".

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن 4 ملايين شخص في بريطانيا ينتظرون إجراء عمليات جراحية في المفاصل والعيون والبطن، وقد تم تعليق أكثر من مليوني عملية بعد إلغاء العمليات الجراحة غير الملحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,129
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,062
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,325
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,229

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة