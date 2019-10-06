"الحقيل" يستعرض تجربة وزارة الإسكان السعودية في "دبي"

خلال الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي

ترأس وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم ، الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المنعقد في إمارة دبي بدولة الإمارات.

وقال "الحقيل" في كلمته خلال الجلسة الوزارية المنعقدة اليوم الأحد: إن المملكة تمكنت من إطلاق حزمة من القرارات والمبادرات والحلول، التي أسهمت بشكل فعال في وضع حلول مستدامة لقطاع الإسكان، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان نجحت خلال فترة وجيزة في وضع الكثير من الخيارات التي ساعدت في سرعة تملك المواطن لمسكنه الأول.

واستعرض "الحقيل" تجربة وزارة الإسكان السعودية وما شهدته من تحولات ونقلة نوعية على مستوى سياسات دعم العرض وتمكين الطلب، والتمويل وتسهيلاته المختلفة، والتنظيمات والتشريعات المتنوعة، وكذلك الخدمات المساندة، والتي أسهمت بأكملها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، التي أثمرت عن توفير خيارات وحلول سكنية وتمويلية تلائم كافة فئات المجتمع بما يعزز من ارتفاع نسب التملّك السكني، وكذلك الوصول إلى قطاع منظم ومتوازن وجاذب استثمارياً.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ في الدول العربية من خلال خطط التنمية والتطوير، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الإسكانية بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مما يؤكد أن المواطن العربي هو محور التنمية لدى حكوماتنا التي تحرص على تحقيق استقراره، ليبقى عطاؤه متواصلاً، محباً لأمته ووطنه، لافتًا النظر إلى أن هذا الاجتماع يمثل اهتماماً كبيراً من قياداتنا وحكوماتنا بقطاع الإسكان الذي يمس حياة المواطن العربي ويواكب تطلعاته لتملك المسكن المناسب، ويحقق له الأمان والطمأنينة والاستقرار.

يذكر أن المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، يهدف إلى استعراض أبرز الجهود والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الإسكان والتعمير، ومستجدات الخطط والبرامج التي من شأنها تنظيم القطاع والارتقاء به على مستوى الدول العربية، إضافة إلى استعراض التجارب المتنوعة وبحث أهم التحديات للعمل على تجاوزها ومعالجتها بما يخدم شعوب هذه الدول ويسهم في تحقيق نهضة إسكانية متوازنة ومستدامة.

ويقام على هامش أعمال المنتدى معرضاً مصاحباّ بمشاركة العديد من الدول العربية والبنوك وشركات التطوير العقاري والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة، حيث تشارك وزارة الإسكان بجناح تستعرض من خلاله أبرز برامجها ومبادراتها مثل "سكني" و"اتحاد الملاك" و"ايجار" و"الأراضي البيضاء" و"تقنيات البناء" و"البناء المستدام" وغيرها من البرامج والمبادرات الأخرى.