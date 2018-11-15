"مدني جازان" يحذر: لا تقربوا الأودية أثناء جريانها

"القحطاني": التقارير تشير إلى استمرار هطول الأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني قائلاً: إن تقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة الجوية، ودعا إلى ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأهاب بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والابتعاد عن المجسمات الجمالية والأجسام المتحركة، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، متمنياً السلامة للجميع.