النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا

تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي السويسري نافارو

واصل حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تدريباتهم بالمعسكر الذي تحتضنه مدينة نوفي ساد الصربية في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل؛ استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 51 حكمًا.

وكان المعسكر قد انطلق، الأربعاء، تحت إشراف رئيس لجنة الحكّام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو، ومدرب اللياقة البدنية أليخو.

وأقيمت الحصة التدريبية على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث شملت الفترة الصباحية تمرينًا لياقيًّا استمرّ لمدة ساعة ونصف، ثم مرانًا عمليًّا بتحكيم مباراة ودّيّة بوجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، قبل أن تُختتم الفترة بمحاضرة تم خلالها شرح تعديلات القانون الجديد.


وشهدت الفترة المسائية تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات؛ حيث شاركت المجموعة الأولى في تدريب عملي على تقنية الفيديو بوجود لاعبين، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبًا خاصًّا للحكام المساعدين، اشتمل على مراجعة فورية للقطات المصورة، بينما اكتفت المجموعة الثالثة بتدريب لياقي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا
سبق

واصل حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تدريباتهم بالمعسكر الذي تحتضنه مدينة نوفي ساد الصربية في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل؛ استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 51 حكمًا.

وكان المعسكر قد انطلق، الأربعاء، تحت إشراف رئيس لجنة الحكّام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو، ومدرب اللياقة البدنية أليخو.

وأقيمت الحصة التدريبية على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث شملت الفترة الصباحية تمرينًا لياقيًّا استمرّ لمدة ساعة ونصف، ثم مرانًا عمليًّا بتحكيم مباراة ودّيّة بوجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، قبل أن تُختتم الفترة بمحاضرة تم خلالها شرح تعديلات القانون الجديد.


وشهدت الفترة المسائية تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات؛ حيث شاركت المجموعة الأولى في تدريب عملي على تقنية الفيديو بوجود لاعبين، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبًا خاصًّا للحكام المساعدين، اشتمل على مراجعة فورية للقطات المصورة، بينما اكتفت المجموعة الثالثة بتدريب لياقي.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
05:42 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
08:15 PM

حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يواصلون معسكرهم في صربيا

تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي السويسري نافارو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
732

واصل حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تدريباتهم بالمعسكر الذي تحتضنه مدينة نوفي ساد الصربية في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل؛ استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بمشاركة 51 حكمًا.

وكان المعسكر قد انطلق، الأربعاء، تحت إشراف رئيس لجنة الحكّام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو، ومدرب اللياقة البدنية أليخو.

وأقيمت الحصة التدريبية على فترتين صباحية ومسائية؛ حيث شملت الفترة الصباحية تمرينًا لياقيًّا استمرّ لمدة ساعة ونصف، ثم مرانًا عمليًّا بتحكيم مباراة ودّيّة بوجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، قبل أن تُختتم الفترة بمحاضرة تم خلالها شرح تعديلات القانون الجديد.


وشهدت الفترة المسائية تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات؛ حيث شاركت المجموعة الأولى في تدريب عملي على تقنية الفيديو بوجود لاعبين، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبًا خاصًّا للحكام المساعدين، اشتمل على مراجعة فورية للقطات المصورة، بينما اكتفت المجموعة الثالثة بتدريب لياقي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة