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شاهد.. أوبريت "مسيرة وطن" بمتوسطة وثانوية ذهبان بجدة احتفالًا باليوم الوطني

يرصد حالة جزيرة العرب قبل توحيدها ودور الملك المؤسس في لَمّ الشتات

أقامت متوسطة وثانوية ذهبان التابعة لمكتب التعليم شمال جدة، "أوبريت" بعنوان "مسيرة وطن"، بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

ويحكي "الأوبريت" الذي أداه طلاب المدرسة، حالة التشتت التي كانت تعيشها جزيرة العرب قبل توحيدها، ثم جاء المؤسس الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه ليوحدها ويَلُمّ شَتاتها، ثم بدأت مسيرة التنمية في عهده وعهد أبنائه الكرام الذين أكملوا مسيرة العطاء والبناء من بعده؛ ولكن كان هناك متربصون بالوطن طمعًا في خيراته؛ لكنهم لم يدركوا الحب المتبادل بين الشعب والقيادة الذي أنتج لُحمة وطنية لم يتوقعها المتربصون بوطننا الغالي؛ حتى انهاروا أمام تكاتف والتفاف الشعب حول قيادته.

يُذكر أن الأوبريت فكرة وتصميم رائد النشاط بالمدرسة سمير عائض الجدعاني، وبإشراف قائد المدرسة موجان علي الغامدي ومشرف المدرسة المنسق عامر محمد الشهري، وتصوير الطالب عبدالعزيز محمد الزهراني.

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شاهد.. أوبريت "مسيرة وطن" بمتوسطة وثانوية ذهبان بجدة احتفالًا باليوم الوطني
سبق

أقامت متوسطة وثانوية ذهبان التابعة لمكتب التعليم شمال جدة، "أوبريت" بعنوان "مسيرة وطن"، بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

ويحكي "الأوبريت" الذي أداه طلاب المدرسة، حالة التشتت التي كانت تعيشها جزيرة العرب قبل توحيدها، ثم جاء المؤسس الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه ليوحدها ويَلُمّ شَتاتها، ثم بدأت مسيرة التنمية في عهده وعهد أبنائه الكرام الذين أكملوا مسيرة العطاء والبناء من بعده؛ ولكن كان هناك متربصون بالوطن طمعًا في خيراته؛ لكنهم لم يدركوا الحب المتبادل بين الشعب والقيادة الذي أنتج لُحمة وطنية لم يتوقعها المتربصون بوطننا الغالي؛ حتى انهاروا أمام تكاتف والتفاف الشعب حول قيادته.

يُذكر أن الأوبريت فكرة وتصميم رائد النشاط بالمدرسة سمير عائض الجدعاني، وبإشراف قائد المدرسة موجان علي الغامدي ومشرف المدرسة المنسق عامر محمد الشهري، وتصوير الطالب عبدالعزيز محمد الزهراني.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:01 AM

شاهد.. أوبريت "مسيرة وطن" بمتوسطة وثانوية ذهبان بجدة احتفالًا باليوم الوطني

يرصد حالة جزيرة العرب قبل توحيدها ودور الملك المؤسس في لَمّ الشتات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت متوسطة وثانوية ذهبان التابعة لمكتب التعليم شمال جدة، "أوبريت" بعنوان "مسيرة وطن"، بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

ويحكي "الأوبريت" الذي أداه طلاب المدرسة، حالة التشتت التي كانت تعيشها جزيرة العرب قبل توحيدها، ثم جاء المؤسس الملك عبدالعزيز طيّب الله ثراه ليوحدها ويَلُمّ شَتاتها، ثم بدأت مسيرة التنمية في عهده وعهد أبنائه الكرام الذين أكملوا مسيرة العطاء والبناء من بعده؛ ولكن كان هناك متربصون بالوطن طمعًا في خيراته؛ لكنهم لم يدركوا الحب المتبادل بين الشعب والقيادة الذي أنتج لُحمة وطنية لم يتوقعها المتربصون بوطننا الغالي؛ حتى انهاروا أمام تكاتف والتفاف الشعب حول قيادته.

يُذكر أن الأوبريت فكرة وتصميم رائد النشاط بالمدرسة سمير عائض الجدعاني، وبإشراف قائد المدرسة موجان علي الغامدي ومشرف المدرسة المنسق عامر محمد الشهري، وتصوير الطالب عبدالعزيز محمد الزهراني.

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كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

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