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"الجوازات": اكتمال التمديد آليّاً لصلاحيات الإقامات المنتهية والخروج والعودة

بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.. لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال التمديد آليّاً لصلاحيات الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر": إنفاذاً للتوجيهات الكريمة فقد أكملت الجوازات التمديد آلياً والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

كما أعلنت المديرية اكتمال التمديد آليّاً لصلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر": إنفاذاً للتوجيهات الكريمة فقد أكملت الجوازات تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

الجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات": اكتمال التمديد آليّاً لصلاحيات الإقامات المنتهية والخروج والعودة
سبق

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال التمديد آليّاً لصلاحيات الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر": إنفاذاً للتوجيهات الكريمة فقد أكملت الجوازات التمديد آلياً والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

كما أعلنت المديرية اكتمال التمديد آليّاً لصلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر": إنفاذاً للتوجيهات الكريمة فقد أكملت الجوازات تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
05:35 PM
اخر تعديل
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:06 PM

"الجوازات": اكتمال التمديد آليّاً لصلاحيات الإقامات المنتهية والخروج والعودة

بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.. لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
6,185

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال التمديد آليّاً لصلاحيات الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر": إنفاذاً للتوجيهات الكريمة فقد أكملت الجوازات التمديد آلياً والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

كما أعلنت المديرية اكتمال التمديد آليّاً لصلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر": إنفاذاً للتوجيهات الكريمة فقد أكملت الجوازات تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

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