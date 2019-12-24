"عباس" يحتفل بزواج ابنه "بدر" من ابنة "القدسي" في جدة

احتفل الدكتور سمير عباس، بزفاف نجله الشاب "بدر" على ابنة الشيخ كمال غالب القدسي، مساء الاثنين، في جدة.



جاء ذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد آل سعود، وعدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال وأهالي العروسين.