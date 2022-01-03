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"أمين حائل" يكلف "الشريف" رئيساً لبلدية "بقعاء"

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لأمناء المناطق بتكليف وإعفاء رؤساء البلديات؛ أصدر أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، قراراً بتكليف المهندس طلال بن علي الشريف، رئيساً لبلدية محافظة بقعاء ١٠٠ كلم شمال حائل.

وسبق أن عمل "الشريف" رئيساً مكلفاً لبلدية محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

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"أمين حائل" يكلف "الشريف" رئيساً لبلدية "بقعاء"
سبق

بناءً على الصلاحيات الممنوحة لأمناء المناطق بتكليف وإعفاء رؤساء البلديات؛ أصدر أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، قراراً بتكليف المهندس طلال بن علي الشريف، رئيساً لبلدية محافظة بقعاء ١٠٠ كلم شمال حائل.

وسبق أن عمل "الشريف" رئيساً مكلفاً لبلدية محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
12:52 PM
اخر تعديل
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
03:25 PM

"أمين حائل" يكلف "الشريف" رئيساً لبلدية "بقعاء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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بناءً على الصلاحيات الممنوحة لأمناء المناطق بتكليف وإعفاء رؤساء البلديات؛ أصدر أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي، قراراً بتكليف المهندس طلال بن علي الشريف، رئيساً لبلدية محافظة بقعاء ١٠٠ كلم شمال حائل.

وسبق أن عمل "الشريف" رئيساً مكلفاً لبلدية محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,179
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,663
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