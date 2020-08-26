النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ شقراء يرأس اجتماع "لجنة الدفاع المدني": جاهزون لموسم الأمطار

أكد تنسيق الجهود بين أعضائها للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، اجتماعها برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وبحضور مدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي وأعضاء اللجنة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من قِبَل محافظ شقراء، حث فيها الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتعاون البنّاء فيما بين كل الأجهزة الحكومية لخدمة الوطن والمواطن.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة، واعتماد جملة من التوصيات؛ حيث تم التأكيد على تنسيق الجهود بين أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كل المخاطر.

وأكد الاجتماع في توصياته، الاستعداد من قِبَل الجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار، مع أخذ الاحتياطات اللازمة حسب مهمة واختصاص كل جهة من الجهات المعنية المشاركة.

شقراء الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ شقراء يرأس اجتماع "لجنة الدفاع المدني": جاهزون لموسم الأمطار
سبق

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، اجتماعها برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وبحضور مدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي وأعضاء اللجنة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من قِبَل محافظ شقراء، حث فيها الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتعاون البنّاء فيما بين كل الأجهزة الحكومية لخدمة الوطن والمواطن.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة، واعتماد جملة من التوصيات؛ حيث تم التأكيد على تنسيق الجهود بين أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كل المخاطر.

وأكد الاجتماع في توصياته، الاستعداد من قِبَل الجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار، مع أخذ الاحتياطات اللازمة حسب مهمة واختصاص كل جهة من الجهات المعنية المشاركة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
10:43 AM

محافظ شقراء يرأس اجتماع "لجنة الدفاع المدني": جاهزون لموسم الأمطار

أكد تنسيق الجهود بين أعضائها للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
1
735

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، اجتماعها برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وبحضور مدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي وأعضاء اللجنة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من قِبَل محافظ شقراء، حث فيها الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتعاون البنّاء فيما بين كل الأجهزة الحكومية لخدمة الوطن والمواطن.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة، واعتماد جملة من التوصيات؛ حيث تم التأكيد على تنسيق الجهود بين أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كل المخاطر.

وأكد الاجتماع في توصياته، الاستعداد من قِبَل الجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار، مع أخذ الاحتياطات اللازمة حسب مهمة واختصاص كل جهة من الجهات المعنية المشاركة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,676
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,952

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة