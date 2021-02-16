الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساءً وتشمل 4 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: ينبع، العلا، العيص، خيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
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الأرصاد
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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-16
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: ينبع، العلا، العيص، خيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
08:42 AM
الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساءً وتشمل 4 محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: ينبع، العلا، العيص، خيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.