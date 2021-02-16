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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساءً وتشمل 4 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: ينبع، العلا، العيص، خيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: ينبع، العلا، العيص، خيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
08:42 AM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على المدينة المنوّرة

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 10 مساءً وتشمل 4 محافظات

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: ينبع، العلا، العيص، خيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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