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بدء حفر 13 بئراً في وادي الليث

بطاقة 25 ألف م3 خلال 6 إلى 8 أشهر

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، عقداً لحفر 13 بئراً "10 آبار أنبوبية وثلاثة آبار مراقبة"، بين سد وادي الليث السطحي والسد الجوفي.

وقالت الوزارة: المشروع يهدف إلى إيجاد مصادر مياه لمحطة التنقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف متر مكعب يومياً، وبنوعية 300 جزء من المليون.

وتم تسليم المواقع للمقاول المسؤول عن التنفيذ، بحضور مدير عام إدارة موارد المياه في الوزارة المهندس متعب القحطاني، ومندوب إدارة المياه بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المهندس عوض السلمي.

وتبلغ مدة التنفيذ ما بين ست إلى ثمانية أشهر، بمشاركة الإدارة العامة لموارد المياه، والإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة مكة المكرمة، وفرع الوزارة بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء حفر 13 بئراً في وادي الليث
سبق

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، عقداً لحفر 13 بئراً "10 آبار أنبوبية وثلاثة آبار مراقبة"، بين سد وادي الليث السطحي والسد الجوفي.

وقالت الوزارة: المشروع يهدف إلى إيجاد مصادر مياه لمحطة التنقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف متر مكعب يومياً، وبنوعية 300 جزء من المليون.

وتم تسليم المواقع للمقاول المسؤول عن التنفيذ، بحضور مدير عام إدارة موارد المياه في الوزارة المهندس متعب القحطاني، ومندوب إدارة المياه بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المهندس عوض السلمي.

وتبلغ مدة التنفيذ ما بين ست إلى ثمانية أشهر، بمشاركة الإدارة العامة لموارد المياه، والإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة مكة المكرمة، وفرع الوزارة بالمنطقة.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
03:29 PM

بدء حفر 13 بئراً في وادي الليث

بطاقة 25 ألف م3 خلال 6 إلى 8 أشهر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,729

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة، عقداً لحفر 13 بئراً "10 آبار أنبوبية وثلاثة آبار مراقبة"، بين سد وادي الليث السطحي والسد الجوفي.

وقالت الوزارة: المشروع يهدف إلى إيجاد مصادر مياه لمحطة التنقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف متر مكعب يومياً، وبنوعية 300 جزء من المليون.

وتم تسليم المواقع للمقاول المسؤول عن التنفيذ، بحضور مدير عام إدارة موارد المياه في الوزارة المهندس متعب القحطاني، ومندوب إدارة المياه بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة المهندس عوض السلمي.

وتبلغ مدة التنفيذ ما بين ست إلى ثمانية أشهر، بمشاركة الإدارة العامة لموارد المياه، والإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة مكة المكرمة، وفرع الوزارة بالمنطقة.

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