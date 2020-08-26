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"ابن حثلين" يزف بشرى للملاك: النادي يدرس إقامة مهرجاني خادم الحرمين وولي العهد للإبل

في إطار الدعم الكبير واللامحدود الذي يتلقاه القطاع من القيادة الرشيدة

زف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بشرى لملاك الإبل، موضحًا أن نادي الإبل يعكف على دراسة إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومهرجان ولي العهد للإبل.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له على "تويتر": بدعم مباشر من سيدي ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه نبشر ملاك الإبل أن النادي يعكف على دراسة إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومهرجان ولي العهد للإبل، ويأتي ذلك في إطار الدعم اللامحدود الذي يتلقاه القطاع من سموه الكريم.

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"ابن حثلين" يزف بشرى للملاك: النادي يدرس إقامة مهرجاني خادم الحرمين وولي العهد للإبل
سبق

زف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بشرى لملاك الإبل، موضحًا أن نادي الإبل يعكف على دراسة إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومهرجان ولي العهد للإبل.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له على "تويتر": بدعم مباشر من سيدي ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه نبشر ملاك الإبل أن النادي يعكف على دراسة إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومهرجان ولي العهد للإبل، ويأتي ذلك في إطار الدعم اللامحدود الذي يتلقاه القطاع من سموه الكريم.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
09:45 PM

"ابن حثلين" يزف بشرى للملاك: النادي يدرس إقامة مهرجاني خادم الحرمين وولي العهد للإبل

في إطار الدعم الكبير واللامحدود الذي يتلقاه القطاع من القيادة الرشيدة

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مسلّم الهواملة - الرياض
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زف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بشرى لملاك الإبل، موضحًا أن نادي الإبل يعكف على دراسة إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومهرجان ولي العهد للإبل.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة له على "تويتر": بدعم مباشر من سيدي ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه نبشر ملاك الإبل أن النادي يعكف على دراسة إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين ومهرجان ولي العهد للإبل، ويأتي ذلك في إطار الدعم اللامحدود الذي يتلقاه القطاع من سموه الكريم.

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