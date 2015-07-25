النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة نجران تُعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة

دعت الراغبين في الالتحاق للدخول للبوابة الإلكترونية واستكمال التسجيل

تبدأ جامعة نجران -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الثلاثاء المقبل- في استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443هـ، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.

وتشمل الدبلومات المتاحة للتسجيل: دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري.. ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات، الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص؛ فيما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، إضافة إلى علوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة، واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط الآتي: edugate.nu.edu.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة نجران تُعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة
سبق

تبدأ جامعة نجران -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الثلاثاء المقبل- في استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443هـ، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.

وتشمل الدبلومات المتاحة للتسجيل: دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري.. ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات، الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص؛ فيما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، إضافة إلى علوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة، واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط الآتي: edugate.nu.edu.sa.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
01:31 PM

جامعة نجران تُعلن مواعيد التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة

دعت الراغبين في الالتحاق للدخول للبوابة الإلكترونية واستكمال التسجيل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
241

تبدأ جامعة نجران -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الثلاثاء المقبل- في استقبال طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي 1443هـ، وتستمر حتى 28 من ذي الحجة الجاري.

وتشمل الدبلومات المتاحة للتسجيل: دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، والإرشاد الأسري.. ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات، الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص؛ فيما تشمل الدبلومات المتوسطة دبلوم المحاسبة، والفندقة والسياحة، إضافة إلى علوم الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بالدبلومات إلى الدخول للبوابة الإلكترونية للجامعة، واستكمال خطوات التسجيل عبر الرابط الآتي: edugate.nu.edu.sa.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,088
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,480
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,969

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة