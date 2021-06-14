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تعرف على المعلومات الصحيحة عن "التخصيص".. هل التطبيق بعد 45 يوماً؟ وهل سيتم تحويل جميع الموظفين؟

نشرت وزارة الموارد البشرية ووكالة الأنباء الرسمية تصحيحاً للمفاهيم عن التحول والتخصيص، وأكدت المعلومات أنه لا صحة لما تم تداوله عن أن التطبيق بعد 45 يوماً.

وقالت الوزارة: "التخصيص أو التحول سيطبق فقط على الأجهزة أو القطاعات التي صدر لها "قرار"، وسيكون ضمن مرحلة تطبيق تحددها الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية، على ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار".

وعن تحويل الموظفين قالت: "عند صدور قرار التخصيص، ليس بالضرورة أن يقر تحويل جميع موظفي هذه الوزارة إلى عقود شركات، حيث قد يقر تحويل نشاط معيّن إلى نظام العمل أو تخصيص نشاط إلى قطاع خاص، ويبقى موظفون مستمرين بالوزارة".

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تعرف على المعلومات الصحيحة عن "التخصيص".. هل التطبيق بعد 45 يوماً؟ وهل سيتم تحويل جميع الموظفين؟
سبق

نشرت وزارة الموارد البشرية ووكالة الأنباء الرسمية تصحيحاً للمفاهيم عن التحول والتخصيص، وأكدت المعلومات أنه لا صحة لما تم تداوله عن أن التطبيق بعد 45 يوماً.

وقالت الوزارة: "التخصيص أو التحول سيطبق فقط على الأجهزة أو القطاعات التي صدر لها "قرار"، وسيكون ضمن مرحلة تطبيق تحددها الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية، على ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار".

وعن تحويل الموظفين قالت: "عند صدور قرار التخصيص، ليس بالضرورة أن يقر تحويل جميع موظفي هذه الوزارة إلى عقود شركات، حيث قد يقر تحويل نشاط معيّن إلى نظام العمل أو تخصيص نشاط إلى قطاع خاص، ويبقى موظفون مستمرين بالوزارة".

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:25 PM

تعرف على المعلومات الصحيحة عن "التخصيص".. هل التطبيق بعد 45 يوماً؟ وهل سيتم تحويل جميع الموظفين؟

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
12,689

نشرت وزارة الموارد البشرية ووكالة الأنباء الرسمية تصحيحاً للمفاهيم عن التحول والتخصيص، وأكدت المعلومات أنه لا صحة لما تم تداوله عن أن التطبيق بعد 45 يوماً.

وقالت الوزارة: "التخصيص أو التحول سيطبق فقط على الأجهزة أو القطاعات التي صدر لها "قرار"، وسيكون ضمن مرحلة تطبيق تحددها الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية، على ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار".

وعن تحويل الموظفين قالت: "عند صدور قرار التخصيص، ليس بالضرورة أن يقر تحويل جميع موظفي هذه الوزارة إلى عقود شركات، حيث قد يقر تحويل نشاط معيّن إلى نظام العمل أو تخصيص نشاط إلى قطاع خاص، ويبقى موظفون مستمرين بالوزارة".

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