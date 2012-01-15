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اليمن.. "مركز مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يقدم خدماته لـ 3.448 مستفيدًا خلال أسبوع

دعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.448 مستفيدًا خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021م حتى 5 يناير 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الوبائيات 814 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف 1.019 مستفيدًا، وقسم المختبر 299 شخصًا، وعيادة الباطنية 176 حالة، وعيادة الطوارئ 29 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 16 شخصاً، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.019 شخصًا، كما استفاد من خدمات العزل 76 شخصاً.

وفي الخدمات المساندة استفاد 459 شخصاً من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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اليمن.. "مركز مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يقدم خدماته لـ 3.448 مستفيدًا خلال أسبوع
سبق

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.448 مستفيدًا خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021م حتى 5 يناير 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الوبائيات 814 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف 1.019 مستفيدًا، وقسم المختبر 299 شخصًا، وعيادة الباطنية 176 حالة، وعيادة الطوارئ 29 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 16 شخصاً، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.019 شخصًا، كما استفاد من خدمات العزل 76 شخصاً.

وفي الخدمات المساندة استفاد 459 شخصاً من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
04:23 PM

اليمن.. "مركز مكافحة الأمراض الوبائية" في حجة يقدم خدماته لـ 3.448 مستفيدًا خلال أسبوع

دعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حجة
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قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.448 مستفيدًا خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021م حتى 5 يناير 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الوبائيات 814 مستفيدًا، وعيادة التوعية والتثقيف 1.019 مستفيدًا، وقسم المختبر 299 شخصًا، وعيادة الباطنية 176 حالة، وعيادة الطوارئ 29 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 16 شخصاً، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.019 شخصًا، كما استفاد من خدمات العزل 76 شخصاً.

وفي الخدمات المساندة استفاد 459 شخصاً من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

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