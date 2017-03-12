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أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية على مكة المكرمة

تستمر حتى العاشرة مساءً وتشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل: (جدة، والقنفذة، والليث، ورابغ، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية بمنطقة مكة المكرمة،

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية على مكة المكرمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل: (جدة، والقنفذة، والليث، ورابغ، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:56 AM

أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية على مكة المكرمة

تستمر حتى العاشرة مساءً وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل: (جدة، والقنفذة، والليث، ورابغ، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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