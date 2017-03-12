أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية على مكة المكرمة

تستمر حتى العاشرة مساءً وتشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل: (جدة، والقنفذة، والليث، ورابغ، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.