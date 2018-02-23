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"الميموني" يشهد انطلاق العربة المتنقلة لفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة

خلال جولته على المعارض المشاركة في مهرجان "ربيع الطائف" بسوق عكاظ

شهد محافظ الطائف، انطلاق العربة المتنقلة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ضمن برنامج سوق عمل واعٍ، وذلك من خلال جولته على المعارض المشاركة بفعاليات مهرجان "ربيع الطائف" بسوق عكاظ.

واطلع معاليه على الخدمات المقدمة بالمكاتب النموذجية داخل العربة وآلية سير العمل بها وأهم وأبرز الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتثقيف أكبر شريحة من المجتمع في الحقوق والواجبات لهم.

وكان باستقباله مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف فهد الثبيتي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بفروع العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف والقنفذة والليث حاتم العبادي، والمفتش بمكتب عمل الطائف أحمد العنزي، والمفتش والمختص بخدمة العملاء بمكتب العمل أيضًا بالطائف عبدالله القثامي.

وستستمر فعالية العربة بجادة عكاظ لمدة 18 يومًا يتم من خلالها وجود مجموعة من قادة ومنسوبي فروع الوزارة بالمحافظة.

من جهة أخرى، شكر مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني، فريق العمل القائم على برنامج العربة المتنقلة بالطائف، ووجه باستمرار فعالية العربة في مواقع حيوية أخرى بعد الانتهاء من مهرجان عكاظ والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وإيصالها عبر أحدث الوسائل.

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"الميموني" يشهد انطلاق العربة المتنقلة لفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة
سبق

شهد محافظ الطائف، انطلاق العربة المتنقلة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ضمن برنامج سوق عمل واعٍ، وذلك من خلال جولته على المعارض المشاركة بفعاليات مهرجان "ربيع الطائف" بسوق عكاظ.

واطلع معاليه على الخدمات المقدمة بالمكاتب النموذجية داخل العربة وآلية سير العمل بها وأهم وأبرز الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتثقيف أكبر شريحة من المجتمع في الحقوق والواجبات لهم.

وكان باستقباله مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف فهد الثبيتي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بفروع العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف والقنفذة والليث حاتم العبادي، والمفتش بمكتب عمل الطائف أحمد العنزي، والمفتش والمختص بخدمة العملاء بمكتب العمل أيضًا بالطائف عبدالله القثامي.

وستستمر فعالية العربة بجادة عكاظ لمدة 18 يومًا يتم من خلالها وجود مجموعة من قادة ومنسوبي فروع الوزارة بالمحافظة.

من جهة أخرى، شكر مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني، فريق العمل القائم على برنامج العربة المتنقلة بالطائف، ووجه باستمرار فعالية العربة في مواقع حيوية أخرى بعد الانتهاء من مهرجان عكاظ والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وإيصالها عبر أحدث الوسائل.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:05 AM

"الميموني" يشهد انطلاق العربة المتنقلة لفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة

خلال جولته على المعارض المشاركة في مهرجان "ربيع الطائف" بسوق عكاظ

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فهد العتيبي - الطائف
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شهد محافظ الطائف، انطلاق العربة المتنقلة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ضمن برنامج سوق عمل واعٍ، وذلك من خلال جولته على المعارض المشاركة بفعاليات مهرجان "ربيع الطائف" بسوق عكاظ.

واطلع معاليه على الخدمات المقدمة بالمكاتب النموذجية داخل العربة وآلية سير العمل بها وأهم وأبرز الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتثقيف أكبر شريحة من المجتمع في الحقوق والواجبات لهم.

وكان باستقباله مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالطائف فهد الثبيتي، ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بفروع العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف والقنفذة والليث حاتم العبادي، والمفتش بمكتب عمل الطائف أحمد العنزي، والمفتش والمختص بخدمة العملاء بمكتب العمل أيضًا بالطائف عبدالله القثامي.

وستستمر فعالية العربة بجادة عكاظ لمدة 18 يومًا يتم من خلالها وجود مجموعة من قادة ومنسوبي فروع الوزارة بالمحافظة.

من جهة أخرى، شكر مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني، فريق العمل القائم على برنامج العربة المتنقلة بالطائف، ووجه باستمرار فعالية العربة في مواقع حيوية أخرى بعد الانتهاء من مهرجان عكاظ والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وإيصالها عبر أحدث الوسائل.

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