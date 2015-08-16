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القيادة تهنئ رئيس الجابون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده

في برقيتَي تهنئة من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا؛ رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وقال الملك المفدى "يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا؛ رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وقال سمو ولي العهد "يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبّر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

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القيادة تهنئ رئيس الجابون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا؛ رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وقال الملك المفدى "يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا؛ رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وقال سمو ولي العهد "يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبّر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
01:07 PM

القيادة تهنئ رئيس الجابون بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده

في برقيتَي تهنئة من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا؛ رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وقال الملك المفدى "يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا؛ رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وقال سمو ولي العهد "يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبّر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

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