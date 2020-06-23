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وزير المالية يهنئ القيادة بمناسبة انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)

رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظهما الله-، بمناسبة موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها خلال اجتماعات المجموعة بمدينة أورلاندو الأميركية.

وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وما يحظى به القطاع المالي في المملكة من دعم لا محدود من قبل القيادة -أيدها الله، مؤكداً أن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي يمثّل اعترافاً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالفي تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشراً قوياً على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد وزير المالية أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، بل المملكة العربية السعودية ملتزمة تماماً بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن المملكة تعد أول دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعد المملكة عضوًا مؤسسًا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانًضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

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وزير المالية يهنئ القيادة بمناسبة انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)
سبق

رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظهما الله-، بمناسبة موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها خلال اجتماعات المجموعة بمدينة أورلاندو الأميركية.

وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وما يحظى به القطاع المالي في المملكة من دعم لا محدود من قبل القيادة -أيدها الله، مؤكداً أن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي يمثّل اعترافاً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالفي تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشراً قوياً على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد وزير المالية أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، بل المملكة العربية السعودية ملتزمة تماماً بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن المملكة تعد أول دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعد المملكة عضوًا مؤسسًا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانًضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
10:25 PM

وزير المالية يهنئ القيادة بمناسبة انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظهما الله-، بمناسبة موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) على منح المملكة مقعد عضو لديها خلال اجتماعات المجموعة بمدينة أورلاندو الأميركية.

وأعرب في تصريح صحفي عن سعادته بانضمام المملكة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وما يحظى به القطاع المالي في المملكة من دعم لا محدود من قبل القيادة -أيدها الله، مؤكداً أن منح المملكة عضوية في مجموعة العمل المالي يمثّل اعترافاً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها المملكة ممثلةً في مؤسسة النقد العربي السعودي واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالفي تنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة، مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشراً قوياً على صحة الخطوات وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها المملكة والتي ساهمت في توفير قاعدة قوية لنمو الخدمات المالية في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد وزير المالية أن هذه لن تكون الخطوة الأخيرة، بل المملكة العربية السعودية ملتزمة تماماً بأداء دور رئيس في تعزيز الجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن المملكة تعد أول دولة عربية تحصل على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعد المملكة عضوًا مؤسسًا لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانًضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

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