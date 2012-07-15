تغريدة من "شيفلد البريطانية" تُشيد بطالب سعودي.. فماذا قدم عن المملكة؟

نشرتها المدرسة الأكاديمية.. الخمعلي: هذه السعودية من التأسيس للرؤية

نشرت مدرسة شيفيلد الأكاديمية في بريطانيا، تغريدة تُشيد بالطالب السعودي سعد بن مرضي الخمعلي؛ لتقديمه عرضاً للطلاب والمعلمين عن تاريخ المملكة العربية السعودية وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز.

وجاء في التفاصيل أن الطالب قدم عرضاً شاملاً عن تأسيس المملكة وجهود الملك عبدالعزيز في توحيدها والنهضة التي عاشتها خلال فترات ملوكها -رحمهم الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تحتويه من كنوز ثقافية وبيئية، قدم خلاله تعريفاً بالحرمين الشريفين، وأبرز المواقع الأثرية التي تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى المواقع البيئية مثل واحة الأحساء المسجلة في اليونسكو كأكبر واحة زراعية على مستوى العالم، وأبرز المواقع الأخرى مثل جبل الفيل في العلا.

كما تضمّن العرض تعريفاً باللباس السعودي التقليدي والعرضة السعودية المسجلة في اليونسكو أيضاً، مروراً بالرياضة السعودية التقليدية مثل عروض جمال الخيل العربية، وسباقات الفروسية، ومهرجانات الإبل مثل جائزة الملك عبدالعزيز، وسباقات الهجن، ودعم الحكومة لها لضمان استمرارها كثقافة محلية ليحافظ عليها عبر الأجيال، كما قدم شرحاً عن الأندية الرياضية والملاعب الحديثة، وانتهاء بمشروع قطار الرياض، ومدينة نيوم ورؤية المملكة ٢٠٣٠.