النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمر سخيف".. "ترامب" يرفض المناظرة الافتراضية مع "بايدن"

عبر عن قلقه من قطع ميكروفونه أثناء اللقاء

رفض الرئيس دونالد ترامب، اليوم (الخميس)؛ خططًا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير في الشكل يهدف إلى الحد من مخاطر انتشار "كوفيد -19" في ضوء إصابة "ترامب".

عبر "ترامب" عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناقشات الرئاسية؛ قد يؤدي إلى قطع ميكروفونه أثناء اللقاء، وفقاً لـ"رويترز".

قال الرئيس الأمريكي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "فوكس بيزينس": "لن أضيع وقتي في مناظرة افتراضية، فهذا ليس كل ما يدور حوله النقاش".

وأضاف: "أنت تجلس خلف جهاز كمبيوتر وتجري مناظرة - إنه أمر سخيف ثم يقطعونك وقتما يريدون".

ويمثل قرار "ترامب" أحدث تطور مفاجئ في السباق الرئاسي قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أمر سخيف".. "ترامب" يرفض المناظرة الافتراضية مع "بايدن"
سبق

رفض الرئيس دونالد ترامب، اليوم (الخميس)؛ خططًا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير في الشكل يهدف إلى الحد من مخاطر انتشار "كوفيد -19" في ضوء إصابة "ترامب".

عبر "ترامب" عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناقشات الرئاسية؛ قد يؤدي إلى قطع ميكروفونه أثناء اللقاء، وفقاً لـ"رويترز".

قال الرئيس الأمريكي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "فوكس بيزينس": "لن أضيع وقتي في مناظرة افتراضية، فهذا ليس كل ما يدور حوله النقاش".

وأضاف: "أنت تجلس خلف جهاز كمبيوتر وتجري مناظرة - إنه أمر سخيف ثم يقطعونك وقتما يريدون".

ويمثل قرار "ترامب" أحدث تطور مفاجئ في السباق الرئاسي قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
06:09 PM

"أمر سخيف".. "ترامب" يرفض المناظرة الافتراضية مع "بايدن"

عبر عن قلقه من قطع ميكروفونه أثناء اللقاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,698

رفض الرئيس دونالد ترامب، اليوم (الخميس)؛ خططًا لإجراء مناظرة افتراضية في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهو تغيير في الشكل يهدف إلى الحد من مخاطر انتشار "كوفيد -19" في ضوء إصابة "ترامب".

عبر "ترامب" عن قلقه من أن الشكل الافتراضي الجديد الذي أعلنته اللجنة غير الحزبية المسؤولة عن المناقشات الرئاسية؛ قد يؤدي إلى قطع ميكروفونه أثناء اللقاء، وفقاً لـ"رويترز".

قال الرئيس الأمريكي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "فوكس بيزينس": "لن أضيع وقتي في مناظرة افتراضية، فهذا ليس كل ما يدور حوله النقاش".

وأضاف: "أنت تجلس خلف جهاز كمبيوتر وتجري مناظرة - إنه أمر سخيف ثم يقطعونك وقتما يريدون".

ويمثل قرار "ترامب" أحدث تطور مفاجئ في السباق الرئاسي قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,629
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,213

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة