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احتفال جامعة شقراء باليوم الوطني.. فعاليات متنوعة وحضور كثيف

رعى مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، حفل جامعة شقراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89، وذلك على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، وعدد كبير من طلاب ومنسوبي الجامعة.

واشتمل الحفل على عدد من العروض الوطنية والقصائد؛ إذ بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير الجامعة، التي قال فيها: "أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد –حفظهما الله– وإلى الشعب السعودي بالتهنئة والتبريكات؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي جامعة شقراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية والطلاب والطالبات".

وأضاف: "هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تمر علينا هذا العام ونحن ننعم بالطمأنينة والاستقرار، وتذكّرنا بالسجل التاريخي؛ حيث أكرمنا الله بوطن آمن معطاء تحرسه عناية الله، سائلين الله -العلي القدير- أن يحفظ بلادنا من كل مكروه".

وتابع: "تحلُّ علينا هذه الذكرى العطرة ليوم سيبقى في أذهان الأجيال عامرًا، يستعيدونه في كل عام، يذكّرنا بالتوحيد السياسي والحضاري الذي جعل بلادنا أرضًا وشعبًا تحت مظلة قيادة واحدة تحملت الأمانة في نقل الوطن إلى الريادة والازدهار، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا سلمان الحزم، وسمو ولي عهده الأمين".

وأردف: "جامعة شقراء تسعد وهي تعيش أفراح هذا اليوم الوطني مع الجامعات السعودية، وقد أتمّت الجزء الأكبر من مشروعات المدن الجامعية، والمجمعات الأكاديمية، وتجهيزات الكليات من معامل وتأثيث ومستلزمات عملية وتعليمية داخل الكليات ومرافق المنشآت الجامعة".

وأكد مدير جامعة شقراء أن اليوم الوطني مناسبة نسترجع فيها ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، من توحيد للمملكة تحت راية التوحيد، وما قام به أبناؤه القادة من بعده من إنجازات حتى عهدنا الحاضر الذي ننعم فيه بالخير والرخاء والأمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأشار "الأسمري" إلى أن التعليم يشهد خطوات وإنجازات متسارعة في جميع مجالاته، كما عمّ التطور كل أوجه الحياة المختلفة في وطننا وتحت ظل قيادتنا، داعيًا الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على الوطن والمواطن نعمة الرخاء والاستقرار والتلاحم والوحدة.

وعُرض بعد ذلك فيلم مرئي بعنوان "مسيرة وطن"، ثم ألقى الطالب عبدالعزيز الغنامي قصيدة وطنية بعنوان "حكاية المجد"، استمتع بعدها الجميع بمتابعة أوبريت بعنوان "أرض أبيّة"، ثم قصيدة شعرية بعنوان "وفاء لوطن الآباء" ألقاها الطالب عمر الجعيد.

واختتم الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها مدير الجامعة ووكلاء وأساتذة الجامعة، وعدد من الطلاب، وسط تفاعل الحضور.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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احتفال جامعة شقراء باليوم الوطني.. فعاليات متنوعة وحضور كثيف
سبق

رعى مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، حفل جامعة شقراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89، وذلك على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، وعدد كبير من طلاب ومنسوبي الجامعة.

واشتمل الحفل على عدد من العروض الوطنية والقصائد؛ إذ بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير الجامعة، التي قال فيها: "أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد –حفظهما الله– وإلى الشعب السعودي بالتهنئة والتبريكات؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي جامعة شقراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية والطلاب والطالبات".

وأضاف: "هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تمر علينا هذا العام ونحن ننعم بالطمأنينة والاستقرار، وتذكّرنا بالسجل التاريخي؛ حيث أكرمنا الله بوطن آمن معطاء تحرسه عناية الله، سائلين الله -العلي القدير- أن يحفظ بلادنا من كل مكروه".

وتابع: "تحلُّ علينا هذه الذكرى العطرة ليوم سيبقى في أذهان الأجيال عامرًا، يستعيدونه في كل عام، يذكّرنا بالتوحيد السياسي والحضاري الذي جعل بلادنا أرضًا وشعبًا تحت مظلة قيادة واحدة تحملت الأمانة في نقل الوطن إلى الريادة والازدهار، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا سلمان الحزم، وسمو ولي عهده الأمين".

وأردف: "جامعة شقراء تسعد وهي تعيش أفراح هذا اليوم الوطني مع الجامعات السعودية، وقد أتمّت الجزء الأكبر من مشروعات المدن الجامعية، والمجمعات الأكاديمية، وتجهيزات الكليات من معامل وتأثيث ومستلزمات عملية وتعليمية داخل الكليات ومرافق المنشآت الجامعة".

وأكد مدير جامعة شقراء أن اليوم الوطني مناسبة نسترجع فيها ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، من توحيد للمملكة تحت راية التوحيد، وما قام به أبناؤه القادة من بعده من إنجازات حتى عهدنا الحاضر الذي ننعم فيه بالخير والرخاء والأمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأشار "الأسمري" إلى أن التعليم يشهد خطوات وإنجازات متسارعة في جميع مجالاته، كما عمّ التطور كل أوجه الحياة المختلفة في وطننا وتحت ظل قيادتنا، داعيًا الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على الوطن والمواطن نعمة الرخاء والاستقرار والتلاحم والوحدة.

وعُرض بعد ذلك فيلم مرئي بعنوان "مسيرة وطن"، ثم ألقى الطالب عبدالعزيز الغنامي قصيدة وطنية بعنوان "حكاية المجد"، استمتع بعدها الجميع بمتابعة أوبريت بعنوان "أرض أبيّة"، ثم قصيدة شعرية بعنوان "وفاء لوطن الآباء" ألقاها الطالب عمر الجعيد.

واختتم الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها مدير الجامعة ووكلاء وأساتذة الجامعة، وعدد من الطلاب، وسط تفاعل الحضور.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
03:27 PM

احتفال جامعة شقراء باليوم الوطني.. فعاليات متنوعة وحضور كثيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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رعى مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، حفل جامعة شقراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89، وذلك على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، والعمادات المساندة، وعدد كبير من طلاب ومنسوبي الجامعة.

واشتمل الحفل على عدد من العروض الوطنية والقصائد؛ إذ بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير الجامعة، التي قال فيها: "أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد –حفظهما الله– وإلى الشعب السعودي بالتهنئة والتبريكات؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 89، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي جامعة شقراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية والطلاب والطالبات".

وأضاف: "هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تمر علينا هذا العام ونحن ننعم بالطمأنينة والاستقرار، وتذكّرنا بالسجل التاريخي؛ حيث أكرمنا الله بوطن آمن معطاء تحرسه عناية الله، سائلين الله -العلي القدير- أن يحفظ بلادنا من كل مكروه".

وتابع: "تحلُّ علينا هذه الذكرى العطرة ليوم سيبقى في أذهان الأجيال عامرًا، يستعيدونه في كل عام، يذكّرنا بالتوحيد السياسي والحضاري الذي جعل بلادنا أرضًا وشعبًا تحت مظلة قيادة واحدة تحملت الأمانة في نقل الوطن إلى الريادة والازدهار، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا سلمان الحزم، وسمو ولي عهده الأمين".

وأردف: "جامعة شقراء تسعد وهي تعيش أفراح هذا اليوم الوطني مع الجامعات السعودية، وقد أتمّت الجزء الأكبر من مشروعات المدن الجامعية، والمجمعات الأكاديمية، وتجهيزات الكليات من معامل وتأثيث ومستلزمات عملية وتعليمية داخل الكليات ومرافق المنشآت الجامعة".

وأكد مدير جامعة شقراء أن اليوم الوطني مناسبة نسترجع فيها ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، من توحيد للمملكة تحت راية التوحيد، وما قام به أبناؤه القادة من بعده من إنجازات حتى عهدنا الحاضر الذي ننعم فيه بالخير والرخاء والأمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأشار "الأسمري" إلى أن التعليم يشهد خطوات وإنجازات متسارعة في جميع مجالاته، كما عمّ التطور كل أوجه الحياة المختلفة في وطننا وتحت ظل قيادتنا، داعيًا الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على الوطن والمواطن نعمة الرخاء والاستقرار والتلاحم والوحدة.

وعُرض بعد ذلك فيلم مرئي بعنوان "مسيرة وطن"، ثم ألقى الطالب عبدالعزيز الغنامي قصيدة وطنية بعنوان "حكاية المجد"، استمتع بعدها الجميع بمتابعة أوبريت بعنوان "أرض أبيّة"، ثم قصيدة شعرية بعنوان "وفاء لوطن الآباء" ألقاها الطالب عمر الجعيد.

واختتم الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها مدير الجامعة ووكلاء وأساتذة الجامعة، وعدد من الطلاب، وسط تفاعل الحضور.

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