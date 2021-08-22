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النصر يكرم ضمك بثنائية.. ويتقدم خطوة أولى نحو الحفاظ على اللقب

في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تخطى النصر العقبة الأولى نحو الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حينما كسب ضيفه الصاعد للدوري الجديد ضمك 2/0 (الجولة الأولى) ويتصدر الترتيب "مؤقتاً" في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف "جوليانو" عند الدقيقة 24 بعد أن فك شفرة دفاع (فارس الجنوب) برأسية رائعة وصلته من أحمد موسى، وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاع ثنائي ضمك "فيليبي" عند الدقيقة 48، و"ياجور" عند الدقيقة 70 كرات سهلة أمام حارس مرمى النصر "جونز" كانت كافية لتقليص الفارق على أقل تقدير لو سجلت إحداها.

بعد خروج حمدالله ضعف رتم أداء النصر، واكتفى بالثنائية التي حققت له النقاط الثلاث.

شهد اللقاء تألق حارس ضمك "رحماني" والذي تصدى لأكثر من كرة نصراوية خطرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يكرم ضمك بثنائية.. ويتقدم خطوة أولى نحو الحفاظ على اللقب
سبق

تخطى النصر العقبة الأولى نحو الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حينما كسب ضيفه الصاعد للدوري الجديد ضمك 2/0 (الجولة الأولى) ويتصدر الترتيب "مؤقتاً" في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف "جوليانو" عند الدقيقة 24 بعد أن فك شفرة دفاع (فارس الجنوب) برأسية رائعة وصلته من أحمد موسى، وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاع ثنائي ضمك "فيليبي" عند الدقيقة 48، و"ياجور" عند الدقيقة 70 كرات سهلة أمام حارس مرمى النصر "جونز" كانت كافية لتقليص الفارق على أقل تقدير لو سجلت إحداها.

بعد خروج حمدالله ضعف رتم أداء النصر، واكتفى بالثنائية التي حققت له النقاط الثلاث.

شهد اللقاء تألق حارس ضمك "رحماني" والذي تصدى لأكثر من كرة نصراوية خطرة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
09:08 PM

النصر يكرم ضمك بثنائية.. ويتقدم خطوة أولى نحو الحفاظ على اللقب

في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحمد سرور - الرياض
1
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تخطى النصر العقبة الأولى نحو الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حينما كسب ضيفه الصاعد للدوري الجديد ضمك 2/0 (الجولة الأولى) ويتصدر الترتيب "مؤقتاً" في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف "جوليانو" عند الدقيقة 24 بعد أن فك شفرة دفاع (فارس الجنوب) برأسية رائعة وصلته من أحمد موسى، وأضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاع ثنائي ضمك "فيليبي" عند الدقيقة 48، و"ياجور" عند الدقيقة 70 كرات سهلة أمام حارس مرمى النصر "جونز" كانت كافية لتقليص الفارق على أقل تقدير لو سجلت إحداها.

بعد خروج حمدالله ضعف رتم أداء النصر، واكتفى بالثنائية التي حققت له النقاط الثلاث.

شهد اللقاء تألق حارس ضمك "رحماني" والذي تصدى لأكثر من كرة نصراوية خطرة.

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