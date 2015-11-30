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"سكني" يُطلق المرحلة الثانية من "التصاميم الهندسية" لمستفيدي "البناء الذاتي"

في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية

أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان المرحلة الثانية من خدمة التصاميم الهندسية لخيار البناء الذاتي، ضمن الخدمات التي يقدمها موقع وتطبيق "سكني" لمستفيديه، وذلك بالشراكة مع عدد من مكاتب التصميم الهندسي، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية وتمكينهم من الحصول على وحداتهم السكنية بكل يسر وسهولة.

وأوضح البرنامج، أن خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء الإلكترونية يتيحها البرنامج للمواطنين الذين يمتلكون أراضٍ سكنية ويرغبون في بنائها ضمن مجموعة من التصاميم التي يقدمها نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، ضمن تصاميم نموذجية مبتكرة تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلّية.

وأشار إلى أن الخدمة توفّر تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار منافسة تتناسب مع قدرات الأسر السعودية واحتياجاتها لبناء أراضيهم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات التصميم المعماري من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال، لتوفير التصاميم المميّزة لمستفيدي برنامج "سكني" أو غيرهم، بهدف التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد وتحسين النمط العمراني للمساكن.

ويمكن الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق من خلال موقع وتطبيق "سكني" عبر الرابط الإلكتروني https://rep.sakani.housing.sa/housing-designs ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن تجاوز مستهدفاته للعام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية خلال 10 أشهر، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم وتشمل شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية ضمن المخططات التي يطلقها "سكني"، سعياً لزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يُطلق المرحلة الثانية من "التصاميم الهندسية" لمستفيدي "البناء الذاتي"
سبق

أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان المرحلة الثانية من خدمة التصاميم الهندسية لخيار البناء الذاتي، ضمن الخدمات التي يقدمها موقع وتطبيق "سكني" لمستفيديه، وذلك بالشراكة مع عدد من مكاتب التصميم الهندسي، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية وتمكينهم من الحصول على وحداتهم السكنية بكل يسر وسهولة.

وأوضح البرنامج، أن خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء الإلكترونية يتيحها البرنامج للمواطنين الذين يمتلكون أراضٍ سكنية ويرغبون في بنائها ضمن مجموعة من التصاميم التي يقدمها نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، ضمن تصاميم نموذجية مبتكرة تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلّية.

وأشار إلى أن الخدمة توفّر تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار منافسة تتناسب مع قدرات الأسر السعودية واحتياجاتها لبناء أراضيهم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات التصميم المعماري من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال، لتوفير التصاميم المميّزة لمستفيدي برنامج "سكني" أو غيرهم، بهدف التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد وتحسين النمط العمراني للمساكن.

ويمكن الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق من خلال موقع وتطبيق "سكني" عبر الرابط الإلكتروني https://rep.sakani.housing.sa/housing-designs ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن تجاوز مستهدفاته للعام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية خلال 10 أشهر، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم وتشمل شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية ضمن المخططات التي يطلقها "سكني"، سعياً لزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
03:53 PM

"سكني" يُطلق المرحلة الثانية من "التصاميم الهندسية" لمستفيدي "البناء الذاتي"

في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان المرحلة الثانية من خدمة التصاميم الهندسية لخيار البناء الذاتي، ضمن الخدمات التي يقدمها موقع وتطبيق "سكني" لمستفيديه، وذلك بالشراكة مع عدد من مكاتب التصميم الهندسي، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية وتمكينهم من الحصول على وحداتهم السكنية بكل يسر وسهولة.

وأوضح البرنامج، أن خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء الإلكترونية يتيحها البرنامج للمواطنين الذين يمتلكون أراضٍ سكنية ويرغبون في بنائها ضمن مجموعة من التصاميم التي يقدمها نخبة من دور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، ضمن تصاميم نموذجية مبتكرة تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلّية.

وأشار إلى أن الخدمة توفّر تصاميم مميّزة ذات جودة عالية وأسعار منافسة تتناسب مع قدرات الأسر السعودية واحتياجاتها لبناء أراضيهم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركات التصميم المعماري من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال، لتوفير التصاميم المميّزة لمستفيدي برنامج "سكني" أو غيرهم، بهدف التقليل من التكاليف المالية للبناء، وكذلك اختصار الوقت والجهد وتحسين النمط العمراني للمساكن.

ويمكن الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة التي تلائم مختلف الأذواق من خلال موقع وتطبيق "سكني" عبر الرابط الإلكتروني https://rep.sakani.housing.sa/housing-designs ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، إضافة إلى توافرها في مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر.

يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن تجاوز مستهدفاته للعام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية خلال 10 أشهر، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم وتشمل شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية ضمن المخططات التي يطلقها "سكني"، سعياً لزيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

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