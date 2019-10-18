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بعد معلومات عن وقوع مشاجرة بين معلمين.. "تعليم جازان": لم تصلنا شكوى

الإدارة أكدت عدم ورود أي مخاطبات بالواقعة

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنه لم تردها أي شكوى حيال مشاجرة وقعت بين معلمين، وذلك بعد ورود معلومات أشارت إلى أن الشجار كان في إحدى المحافظات الشرقية.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم التعليم يحيى عطيف لـ"سبق": "لم تصل الإدارة العامة أي شكوى أو خطابات رسمية عن مخالفات من هذا النوع".

وكانت معلومات أشارت إلى وقوع مشاجرة واشتباك بالأيدي بين معلمين اثنين قبل ثلاثة أيام في إحدى مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة العارضة، إلا أن الإدارة أكدت عدم وجود شكوى من ذلك النوع.

جازان العارضة وزارة التعليم تعليم جازان متحدث تعليم جازان يحيى عطيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد معلومات عن وقوع مشاجرة بين معلمين.. "تعليم جازان": لم تصلنا شكوى
سبق

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنه لم تردها أي شكوى حيال مشاجرة وقعت بين معلمين، وذلك بعد ورود معلومات أشارت إلى أن الشجار كان في إحدى المحافظات الشرقية.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم التعليم يحيى عطيف لـ"سبق": "لم تصل الإدارة العامة أي شكوى أو خطابات رسمية عن مخالفات من هذا النوع".

وكانت معلومات أشارت إلى وقوع مشاجرة واشتباك بالأيدي بين معلمين اثنين قبل ثلاثة أيام في إحدى مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة العارضة، إلا أن الإدارة أكدت عدم وجود شكوى من ذلك النوع.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
01:39 AM

بعد معلومات عن وقوع مشاجرة بين معلمين.. "تعليم جازان": لم تصلنا شكوى

الإدارة أكدت عدم ورود أي مخاطبات بالواقعة

A A A
محمد المواسي - جازان
2
1,856

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنه لم تردها أي شكوى حيال مشاجرة وقعت بين معلمين، وذلك بعد ورود معلومات أشارت إلى أن الشجار كان في إحدى المحافظات الشرقية.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم التعليم يحيى عطيف لـ"سبق": "لم تصل الإدارة العامة أي شكوى أو خطابات رسمية عن مخالفات من هذا النوع".

وكانت معلومات أشارت إلى وقوع مشاجرة واشتباك بالأيدي بين معلمين اثنين قبل ثلاثة أيام في إحدى مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة العارضة، إلا أن الإدارة أكدت عدم وجود شكوى من ذلك النوع.

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