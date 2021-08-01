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"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

هل يلزم "التحصين" لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

بعد تطبيق قرار التحصين المعتمد لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يشترط التحصين لدخول المراجعين لغرض صحي أو طبي للمستشفيات، بعد أن بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار التحصين المعتمد لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة.

وقال حساب صحة 937 الذي تشرف عليه وزارة الصحة في تغريدة: "لا يُشرط التحصين لدخول المراجعين لغرض صحي أو طبي للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية؛ على أن تكون الحالة في تطبيق توكلنا "لم تثبت إصابته".

ويلزم قرار التحصين المعتمد، إبراز تطبيق "توكلنا"؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين قبل دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة.

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هل يلزم "التحصين" لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب
سبق

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يشترط التحصين لدخول المراجعين لغرض صحي أو طبي للمستشفيات، بعد أن بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار التحصين المعتمد لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة.

وقال حساب صحة 937 الذي تشرف عليه وزارة الصحة في تغريدة: "لا يُشرط التحصين لدخول المراجعين لغرض صحي أو طبي للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية؛ على أن تكون الحالة في تطبيق توكلنا "لم تثبت إصابته".

ويلزم قرار التحصين المعتمد، إبراز تطبيق "توكلنا"؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين قبل دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
12:42 PM

هل يلزم "التحصين" لدخول المستشفيات؟.. الصحة تجيب

بعد تطبيق قرار التحصين المعتمد لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

A A A
خالد علي - الرياض
0
14,904

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يشترط التحصين لدخول المراجعين لغرض صحي أو طبي للمستشفيات، بعد أن بدأ اليوم الأحد تطبيق قرار التحصين المعتمد لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة.

وقال حساب صحة 937 الذي تشرف عليه وزارة الصحة في تغريدة: "لا يُشرط التحصين لدخول المراجعين لغرض صحي أو طبي للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية؛ على أن تكون الحالة في تطبيق توكلنا "لم تثبت إصابته".

ويلزم قرار التحصين المعتمد، إبراز تطبيق "توكلنا"؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين قبل دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة.

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