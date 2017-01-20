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"الداخلية": الغرامة والسجن في انتظار مَن يروِّج شائعات حيال الجائحة

المخالفةُ تشمل نشر معلومات مغلوطة أو التحريض على مخالفة الاحترازات

حذّرت وزارة الداخلية من بث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أو القيام بتداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك نَشَرته اليوم، أن مَن يتورط في ذلك سيعاقب بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معًا.

وأضافت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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"الداخلية": الغرامة والسجن في انتظار مَن يروِّج شائعات حيال الجائحة
سبق

حذّرت وزارة الداخلية من بث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أو القيام بتداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك نَشَرته اليوم، أن مَن يتورط في ذلك سيعاقب بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معًا.

وأضافت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:44 PM

"الداخلية": الغرامة والسجن في انتظار مَن يروِّج شائعات حيال الجائحة

المخالفةُ تشمل نشر معلومات مغلوطة أو التحريض على مخالفة الاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت وزارة الداخلية من بث الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أو القيام بتداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك نَشَرته اليوم، أن مَن يتورط في ذلك سيعاقب بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معًا.

وأضافت الوزارة أنه في حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,724

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