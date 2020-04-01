مكة المكرمة.. إزالة تعديات بمساحة 15 ألف متر مربع بمنطقة الحسينية

"الزهراني": تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين

أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ بمنطقة الحسينية بمساحة 15,000 متر مربع؛ حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة، وبمتابعة رئيس بلدية العزيزية المهندس عبدالعزيز الزهراني، وتمت إزالة الإحداثات العشوائية، وجرى تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح "الزهراني" أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً إلى أن أصحابها لا يملكون صكوكاً شرعية، وتمت إزالتها إزالةً كلية بمساندة الجهات الأمنية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأشار إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.