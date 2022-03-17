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مصر.. 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاتان

إجمالي عدد المصابين بلغ 196 حالة و6 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن الحالات الجديدة جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت والإعلان عنها مسبقاً، مشيراً إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاماً وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاماً من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته والمخالطين له.

ولفت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.


وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

مصر وزارة الصحة والسكان المصرية فيروس كورونا الجديد

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مصر.. 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاتان
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن الحالات الجديدة جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت والإعلان عنها مسبقاً، مشيراً إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاماً وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاماً من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته والمخالطين له.

ولفت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.


وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:45 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:13 PM

مصر.. 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاتان

إجمالي عدد المصابين بلغ 196 حالة و6 حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن الحالات الجديدة جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت والإعلان عنها مسبقاً، مشيراً إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاماً وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاماً من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته والمخالطين له.

ولفت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.


وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

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