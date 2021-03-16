سفارة المملكة في فرنسا تقلّص ساعات العمل الرسمية

وفق الإجراءات الوقائية المقررة من قبل الجهات المختصة

قررت سفارة المملكة في فرنسا تقليص ساعات العمل الرسمية مؤقتاً، ليصبح من تمام الساعة ١١ صباحاً إلى الساعة ٣ بعد الظهر.

جاء ذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وانطلاقاً من الحرص على حماية وسلامة موظفي السفارة ومراجعيها.

وأوضحت السفارة أن ذلك القرار سينفذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م، مؤكدة جاهزيتها على مدار الساعة لخدمة كل المواطنين الموجودين، وذلك عبر إيميل السفارة Saudisfremb@mofa.gov.sa أو أرقام قسم شؤون السعوديين 0033673656324، و0033626238195.