الولايات المتحدة: ارتفاع قياسي وغير مسبوق في ضحايا "كورونا" 1340 وفاة جديدة

مما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 8503

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8503.

ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس "كورونا" في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.