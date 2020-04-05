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الملك يوجّه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

الولايات المتحدة: ارتفاع قياسي وغير مسبوق في ضحايا "كورونا" 1340 وفاة جديدة

مما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 8503

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8503.

ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس "كورونا" في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: ارتفاع قياسي وغير مسبوق في ضحايا "كورونا" 1340 وفاة جديدة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8503.

ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس "كورونا" في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
06:15 PM

الولايات المتحدة: ارتفاع قياسي وغير مسبوق في ضحايا "كورونا" 1340 وفاة جديدة

مما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 8503

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، وهو ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 8503.

ووفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز، وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس "كورونا" في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.

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