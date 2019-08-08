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"القحطاني" يروي تطور الخدمات العلاجية بالحج خلال مشاركته 15 عامًا

قال إن المريض اليوم يجد بكل جزء من أراضي المشاعر مركزًا للخدمة الصحية

شارك فهد عائض القحطاني من منسوبي "الصحة" لمدة 15 عامًا ضمن المشاركين من منسوبي الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" الدور الشاسع في تطور الخدمات الصحية خلال عقد من الزمن، إذ يروي حكاية تطور القطاعات كشاهد عيان من أرض الواقع، قائلاً: كانت المعاناة الأكبر للقطاعات الصحية في خدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة هي صعوبة نقل المريض ووصوله للمستشفيات خصوصًا قبل منع دخول السيارات، واليوم المريض يجد في كل جزء من أراضي المشاعر مركزًا للخدمة الصحية، فضلاً عن تنوع وسائل نقله ما بين السيارات الصغيرة والكبيرة والنقل الإسعافي الطائر، حيث شهد هذا الجانب تطورًا كبيرًا وملحوظًا.

وأضاف: شهدت قطاعات"الصحة" تطورًا مستمرًا ومتسارعًا على مدار عقد من الزمن في أقسامها ومستشفياتها وتنوع الأجهزة واستخدام أرقى الأجهزة العالمية وتحديثها بشكل مستمر، وكذلك التقنيات التي تشهد تطورًا كبيرًا حتى وصلنا إلى الربوت الاستشاري هذا العام.

وأردف: في أعوام سابقة لم تكن تتوفر التغذية في كل القطاعات وكان نقلها يشهد معاناة كبيرة حتى تصل المريض ونقلها على الأقدام لكيلو مترات، واليوم كل مستشفى مهيأ بمطبخ خاص يخضع لمراقبة شديدة لتقديم وجبات صحية للعاملين وللمرضى.

وتابع: حتى في توعية الحجاج كنا نواجه معاناة شديدة حيث نحتاج إلى الوصول للحاج وتوزيع نشرات بلغات متعددة لتوعيته، ولكن اليوم الوسائل التي تتبعها الصحة مع تطور التقنيات أسهمت بوصول الرسائل التوعوية بطرق أسهل وأسرع، وقد أسهمت برفع الوعي وتقليل الإصابة بالإجهاد الحراري، ويعد هذا دليلاً قاطعًا على ذلك، حيث انخفضت بشكل كبير عن السابق.

وأشار إلى أن المعاناة تطول العاملين في الماضي بسبب ضعف الإمكانات، حيث يحتاجون إلى قطع مسافات للحصول على الخدمات، واليوم في كل مستشفى ومركز يوجد سكن هُيأ للعاملين يساعد على راحتهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، فضلاً عن بيئة التحفيز التي تعمل عليها وزارة الصحة لشحن الطاقات والهمم من منسوبيها لتقديم أقصى درجات الخدمة.

وعن سبب حرصه على المشاركة كل هذه السنوات، أكد أن هذا الشرف العظيم يتسابق عليه منسوبو الصحة، احتساب الأجر، ودعوة حاج، ومشاركة وطن، تقف خلف اندفاع أبناء الوطن للمشاركة بخدمة ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القحطاني" يروي تطور الخدمات العلاجية بالحج خلال مشاركته 15 عامًا
سبق

شارك فهد عائض القحطاني من منسوبي "الصحة" لمدة 15 عامًا ضمن المشاركين من منسوبي الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" الدور الشاسع في تطور الخدمات الصحية خلال عقد من الزمن، إذ يروي حكاية تطور القطاعات كشاهد عيان من أرض الواقع، قائلاً: كانت المعاناة الأكبر للقطاعات الصحية في خدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة هي صعوبة نقل المريض ووصوله للمستشفيات خصوصًا قبل منع دخول السيارات، واليوم المريض يجد في كل جزء من أراضي المشاعر مركزًا للخدمة الصحية، فضلاً عن تنوع وسائل نقله ما بين السيارات الصغيرة والكبيرة والنقل الإسعافي الطائر، حيث شهد هذا الجانب تطورًا كبيرًا وملحوظًا.

وأضاف: شهدت قطاعات"الصحة" تطورًا مستمرًا ومتسارعًا على مدار عقد من الزمن في أقسامها ومستشفياتها وتنوع الأجهزة واستخدام أرقى الأجهزة العالمية وتحديثها بشكل مستمر، وكذلك التقنيات التي تشهد تطورًا كبيرًا حتى وصلنا إلى الربوت الاستشاري هذا العام.

وأردف: في أعوام سابقة لم تكن تتوفر التغذية في كل القطاعات وكان نقلها يشهد معاناة كبيرة حتى تصل المريض ونقلها على الأقدام لكيلو مترات، واليوم كل مستشفى مهيأ بمطبخ خاص يخضع لمراقبة شديدة لتقديم وجبات صحية للعاملين وللمرضى.

وتابع: حتى في توعية الحجاج كنا نواجه معاناة شديدة حيث نحتاج إلى الوصول للحاج وتوزيع نشرات بلغات متعددة لتوعيته، ولكن اليوم الوسائل التي تتبعها الصحة مع تطور التقنيات أسهمت بوصول الرسائل التوعوية بطرق أسهل وأسرع، وقد أسهمت برفع الوعي وتقليل الإصابة بالإجهاد الحراري، ويعد هذا دليلاً قاطعًا على ذلك، حيث انخفضت بشكل كبير عن السابق.

وأشار إلى أن المعاناة تطول العاملين في الماضي بسبب ضعف الإمكانات، حيث يحتاجون إلى قطع مسافات للحصول على الخدمات، واليوم في كل مستشفى ومركز يوجد سكن هُيأ للعاملين يساعد على راحتهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، فضلاً عن بيئة التحفيز التي تعمل عليها وزارة الصحة لشحن الطاقات والهمم من منسوبيها لتقديم أقصى درجات الخدمة.

وعن سبب حرصه على المشاركة كل هذه السنوات، أكد أن هذا الشرف العظيم يتسابق عليه منسوبو الصحة، احتساب الأجر، ودعوة حاج، ومشاركة وطن، تقف خلف اندفاع أبناء الوطن للمشاركة بخدمة ضيوف الرحمن.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:19 PM

"القحطاني" يروي تطور الخدمات العلاجية بالحج خلال مشاركته 15 عامًا

قال إن المريض اليوم يجد بكل جزء من أراضي المشاعر مركزًا للخدمة الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
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شارك فهد عائض القحطاني من منسوبي "الصحة" لمدة 15 عامًا ضمن المشاركين من منسوبي الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" الدور الشاسع في تطور الخدمات الصحية خلال عقد من الزمن، إذ يروي حكاية تطور القطاعات كشاهد عيان من أرض الواقع، قائلاً: كانت المعاناة الأكبر للقطاعات الصحية في خدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة هي صعوبة نقل المريض ووصوله للمستشفيات خصوصًا قبل منع دخول السيارات، واليوم المريض يجد في كل جزء من أراضي المشاعر مركزًا للخدمة الصحية، فضلاً عن تنوع وسائل نقله ما بين السيارات الصغيرة والكبيرة والنقل الإسعافي الطائر، حيث شهد هذا الجانب تطورًا كبيرًا وملحوظًا.

وأضاف: شهدت قطاعات"الصحة" تطورًا مستمرًا ومتسارعًا على مدار عقد من الزمن في أقسامها ومستشفياتها وتنوع الأجهزة واستخدام أرقى الأجهزة العالمية وتحديثها بشكل مستمر، وكذلك التقنيات التي تشهد تطورًا كبيرًا حتى وصلنا إلى الربوت الاستشاري هذا العام.

وأردف: في أعوام سابقة لم تكن تتوفر التغذية في كل القطاعات وكان نقلها يشهد معاناة كبيرة حتى تصل المريض ونقلها على الأقدام لكيلو مترات، واليوم كل مستشفى مهيأ بمطبخ خاص يخضع لمراقبة شديدة لتقديم وجبات صحية للعاملين وللمرضى.

وتابع: حتى في توعية الحجاج كنا نواجه معاناة شديدة حيث نحتاج إلى الوصول للحاج وتوزيع نشرات بلغات متعددة لتوعيته، ولكن اليوم الوسائل التي تتبعها الصحة مع تطور التقنيات أسهمت بوصول الرسائل التوعوية بطرق أسهل وأسرع، وقد أسهمت برفع الوعي وتقليل الإصابة بالإجهاد الحراري، ويعد هذا دليلاً قاطعًا على ذلك، حيث انخفضت بشكل كبير عن السابق.

وأشار إلى أن المعاناة تطول العاملين في الماضي بسبب ضعف الإمكانات، حيث يحتاجون إلى قطع مسافات للحصول على الخدمات، واليوم في كل مستشفى ومركز يوجد سكن هُيأ للعاملين يساعد على راحتهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، فضلاً عن بيئة التحفيز التي تعمل عليها وزارة الصحة لشحن الطاقات والهمم من منسوبيها لتقديم أقصى درجات الخدمة.

وعن سبب حرصه على المشاركة كل هذه السنوات، أكد أن هذا الشرف العظيم يتسابق عليه منسوبو الصحة، احتساب الأجر، ودعوة حاج، ومشاركة وطن، تقف خلف اندفاع أبناء الوطن للمشاركة بخدمة ضيوف الرحمن.

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