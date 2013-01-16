الأردن.. مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباك مع مهرّبين بالحدود السورية

القوات المسلحة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتحويلها إلى الجهات المختصة

قُتل ضابط وأُصيب 3 جنود آخرين في الجيش الأردني، الأحد، من جرّاء إطلاق النار عليهم على الحدود مع سوريا.

وأورد حساب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، على "تويتر"، نبأً عاجلاً، جاء فيه "القوات المسلحة: استشهاد ضابط وإصابة 3 أفراد في إطلاق نارٍ على الحدود الشرقية"، " الحدود مع سوريا".

وقال الجيش إن الإصابات في صفوفه وقعت في أثناء اشتباكٍ مع مهرّبين على الحدود، مؤكداً ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتحويلها إلى الجهات المختصة.