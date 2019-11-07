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"مكتب التربية الخليجي" يشارك في مؤتمر وزراء التعليم العرب الـ11 بالمنامة

ناقش سبل تطوير السياسات التعليمية لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة

عقد في العاصمة البحرينية المنامة، المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، خلال يومي 6 و7 نوفمبر 2019، وقد كان موضوع المؤتمر: "سبل تطوير السياسات التعليمية وتعزيز دورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030".


وفي التفاصيل: ناقش المؤتمر الموضوعات الداعمة، مثل تطوير منظومة التقويم التربوي وتنمية الموارد التعليمية المفتوحة وتداولها واستخدامها، وتعزيز منزلة القيم العربية في المناهج والممارسات التعليمية.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفاء مملكة البحرين بمرور مائة عام على بدء التعليم النظامي في البحرين؛ حيث حضر المشاركون في المؤتمر الحفل الطلابي "البحرين أولًا" بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، ممثلًا في المدير العام الدكتور علي عبدالخالق القرني، الذي ألقى كلمة في المؤتمر، أكد فيها على أن المكتب يتواصل باستمرار مع وزراء التربية والتعليم العرب، ويزودهم بمخرجات اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا في اليونيسكو، الخاصة بالهدف الرابع؛ بصفة المكتب عضوًا في هذه اللجنة ممثلًا للمجموعة العربية.

كما قدم المكتب ورقة عمل للمؤتمر عن تعزيز البعد العربي في مناهج التعليم، وعبّر الدكتور القرني عن أهمية هذا المؤتمر؛ كونه يجمع مسيري التعليم في العالم العربي، ويتيح لهم فرصة الحوار حول تقوية العمل المشترك المرتبط بتحقيق الهدف الإنمائي الرابع، والاتفاق على خارطة طريق يمكن أن يتحقّق للتعليم العربي من خلالها الإسهام بقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأقيم المؤتمر برعاية سامية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ونظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالبحرين.

مكتب التربية الخليجي المنامة وزراء التربية والتعليم العرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكتب التربية الخليجي" يشارك في مؤتمر وزراء التعليم العرب الـ11 بالمنامة
سبق

عقد في العاصمة البحرينية المنامة، المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، خلال يومي 6 و7 نوفمبر 2019، وقد كان موضوع المؤتمر: "سبل تطوير السياسات التعليمية وتعزيز دورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030".


وفي التفاصيل: ناقش المؤتمر الموضوعات الداعمة، مثل تطوير منظومة التقويم التربوي وتنمية الموارد التعليمية المفتوحة وتداولها واستخدامها، وتعزيز منزلة القيم العربية في المناهج والممارسات التعليمية.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفاء مملكة البحرين بمرور مائة عام على بدء التعليم النظامي في البحرين؛ حيث حضر المشاركون في المؤتمر الحفل الطلابي "البحرين أولًا" بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، ممثلًا في المدير العام الدكتور علي عبدالخالق القرني، الذي ألقى كلمة في المؤتمر، أكد فيها على أن المكتب يتواصل باستمرار مع وزراء التربية والتعليم العرب، ويزودهم بمخرجات اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا في اليونيسكو، الخاصة بالهدف الرابع؛ بصفة المكتب عضوًا في هذه اللجنة ممثلًا للمجموعة العربية.

كما قدم المكتب ورقة عمل للمؤتمر عن تعزيز البعد العربي في مناهج التعليم، وعبّر الدكتور القرني عن أهمية هذا المؤتمر؛ كونه يجمع مسيري التعليم في العالم العربي، ويتيح لهم فرصة الحوار حول تقوية العمل المشترك المرتبط بتحقيق الهدف الإنمائي الرابع، والاتفاق على خارطة طريق يمكن أن يتحقّق للتعليم العربي من خلالها الإسهام بقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأقيم المؤتمر برعاية سامية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ونظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالبحرين.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
08:35 PM

"مكتب التربية الخليجي" يشارك في مؤتمر وزراء التعليم العرب الـ11 بالمنامة

ناقش سبل تطوير السياسات التعليمية لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد في العاصمة البحرينية المنامة، المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، خلال يومي 6 و7 نوفمبر 2019، وقد كان موضوع المؤتمر: "سبل تطوير السياسات التعليمية وتعزيز دورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030".


وفي التفاصيل: ناقش المؤتمر الموضوعات الداعمة، مثل تطوير منظومة التقويم التربوي وتنمية الموارد التعليمية المفتوحة وتداولها واستخدامها، وتعزيز منزلة القيم العربية في المناهج والممارسات التعليمية.

وتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفاء مملكة البحرين بمرور مائة عام على بدء التعليم النظامي في البحرين؛ حيث حضر المشاركون في المؤتمر الحفل الطلابي "البحرين أولًا" بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، ممثلًا في المدير العام الدكتور علي عبدالخالق القرني، الذي ألقى كلمة في المؤتمر، أكد فيها على أن المكتب يتواصل باستمرار مع وزراء التربية والتعليم العرب، ويزودهم بمخرجات اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا في اليونيسكو، الخاصة بالهدف الرابع؛ بصفة المكتب عضوًا في هذه اللجنة ممثلًا للمجموعة العربية.

كما قدم المكتب ورقة عمل للمؤتمر عن تعزيز البعد العربي في مناهج التعليم، وعبّر الدكتور القرني عن أهمية هذا المؤتمر؛ كونه يجمع مسيري التعليم في العالم العربي، ويتيح لهم فرصة الحوار حول تقوية العمل المشترك المرتبط بتحقيق الهدف الإنمائي الرابع، والاتفاق على خارطة طريق يمكن أن يتحقّق للتعليم العربي من خلالها الإسهام بقوة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأقيم المؤتمر برعاية سامية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ونظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالبحرين.

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