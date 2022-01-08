القوات الخاصة للأمن البيئي تُوقِف 10 مخالفين لنظام البيئة

ارتكبوا مخالفات رعي الإبل والأغنام في أماكن ممنوعة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة (4 مواطنين و6 مقيمين من الجنسية السودانية)، ارتكبوا مخالفات رعي 364 متنًا من الإبل و513 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل هي غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد "المالكي" الجميعَ إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.