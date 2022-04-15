"لأجل دارك ساعد جارك".. مبادرة لمواجهة تداعيات كورونا بمكة

تستهدف توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة

أطلق مركز حي العسيلة بمكة المكرمة التابع لجمعية مراكز الأحياء، بالتعاون مع فريق ساهم التطوعي؛ مبادرة "لأجل دارك ساعد جارك" التي تهدف إلى توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة، تزامنًا مع منع التجول المفروض حاليًّا على أحياء مكة المكرمة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بتوقف نشاطها خلال ساعات تطبيق منع التجوّل، والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم؛ لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وتعدّ هذه المبادرة هي مشاركة مجتمعية؛ حيث توفر سلة غذائية بقيمة 50 ريالًا، ويقوم المساهمون بشراء العدد الذي يرغبون به ثم يسلمونها لمركز الحي الذي يوصلها لمستحقّيها، كما يضع المركز خيارًا آخر للمساهمين؛ حيث يُعطي عنوان المستحقّين للمساهم إذا رغب في إيصالها بنفسه.

وتأتي هذه المبادة دعمًا لمبادرة "برًّا بمكة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا، لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة.