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تحذير من "المواصفات" بخصوص "الدفايات": هذا الأمر يتسبب في كارثة.. لا تفعله

"الذياب" يؤكد أن المنتج يرد من المصنع معبأ بالزيت الخاص به وبالكمية المحددة

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مقطع يتضمن معلومة مغلوطة عن ضرورة تعبئة الدفاية بالزيت.

وقالت "المواصفات" عبر فيديو توعوي للمهندس الكهربائي بالهيئة وائل الذياب: ما ورد في هذا الفيديو غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت، ترد من المصنع أساساً معبأة بزيت خاص بها وبكمية محددة، كما أنها تكون محكمة الإغلاق.

وأضاف "الذياب": لا تحاول فتح الدفاية أو تغيير الزيت؛ لأن هذا يمكن أن يتسبّب في كارثة، وأنه فقط إذا تمّت ملاحظة تسرّب للزيت، فيجب مراجعة الوكيل المعتمد.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير من "المواصفات" بخصوص "الدفايات": هذا الأمر يتسبب في كارثة.. لا تفعله
سبق

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مقطع يتضمن معلومة مغلوطة عن ضرورة تعبئة الدفاية بالزيت.

وقالت "المواصفات" عبر فيديو توعوي للمهندس الكهربائي بالهيئة وائل الذياب: ما ورد في هذا الفيديو غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت، ترد من المصنع أساساً معبأة بزيت خاص بها وبكمية محددة، كما أنها تكون محكمة الإغلاق.

وأضاف "الذياب": لا تحاول فتح الدفاية أو تغيير الزيت؛ لأن هذا يمكن أن يتسبّب في كارثة، وأنه فقط إذا تمّت ملاحظة تسرّب للزيت، فيجب مراجعة الوكيل المعتمد.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
11:47 AM

تحذير من "المواصفات" بخصوص "الدفايات": هذا الأمر يتسبب في كارثة.. لا تفعله

"الذياب" يؤكد أن المنتج يرد من المصنع معبأ بالزيت الخاص به وبالكمية المحددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مقطع يتضمن معلومة مغلوطة عن ضرورة تعبئة الدفاية بالزيت.

وقالت "المواصفات" عبر فيديو توعوي للمهندس الكهربائي بالهيئة وائل الذياب: ما ورد في هذا الفيديو غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت، ترد من المصنع أساساً معبأة بزيت خاص بها وبكمية محددة، كما أنها تكون محكمة الإغلاق.

وأضاف "الذياب": لا تحاول فتح الدفاية أو تغيير الزيت؛ لأن هذا يمكن أن يتسبّب في كارثة، وأنه فقط إذا تمّت ملاحظة تسرّب للزيت، فيجب مراجعة الوكيل المعتمد.

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