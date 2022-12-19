النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنامي احتجاجات الهند.. والسلطات تقطع خدمة الهاتف وتغلق محطات المترو

اعتقال متظاهرين بينهم مؤرخ  بارز

قطعت السلطات الهندية اليوم (الخميس)، خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، مع تنامي الاحتجاجات ضد قانون للجنسية الذي اعتبر معاديًا للإسلام، فيما تحدى آلاف المتظاهرين حظرًا للتجمع في عدة مناطق.

واصطدمت الشرطة والمحتجين في ولاية أوتار براديش واعتقلت قوات الأمن المحتجين بمن فيهم مؤرخ معروف عالمياً في حافلات في نيودلهي بنغالور، وأغلقت 19 محطة مترو في العاصمة وجرى تعطيل حركة السير على عدة طرق رئيسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يذكرون أنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.

وبعد سبعة أشهر من فوز "مودي" بولاية ثانية، شهدت الهند أسبوعًا من الاحتجاجات قُتل فيها أربعة أشخاص وأصيب العشرات وأُلقي القبض على المئات، فيما حظرت السلطات التجمعات في مناطق يسكنها مجتمعة مئات ملايين السكان.

وتشمل هذه المناطق كل ولاية أوتار براديش وبنغالور، ومناطق في شمال شرق البلاد وأجزاءً من بيهار ونيودلهي وحيدر أباد وتشيناي.

وشهدت جميع هذه المناطق احتجاجات خلال الأسبوع الفائت، فيما اندلعت أعمال الشغب واقتحمت الشرطة جامعة في العاصمة.

نيودلهي احتجاجات الهند

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تنامي احتجاجات الهند.. والسلطات تقطع خدمة الهاتف وتغلق محطات المترو
سبق

قطعت السلطات الهندية اليوم (الخميس)، خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، مع تنامي الاحتجاجات ضد قانون للجنسية الذي اعتبر معاديًا للإسلام، فيما تحدى آلاف المتظاهرين حظرًا للتجمع في عدة مناطق.

واصطدمت الشرطة والمحتجين في ولاية أوتار براديش واعتقلت قوات الأمن المحتجين بمن فيهم مؤرخ معروف عالمياً في حافلات في نيودلهي بنغالور، وأغلقت 19 محطة مترو في العاصمة وجرى تعطيل حركة السير على عدة طرق رئيسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يذكرون أنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.

وبعد سبعة أشهر من فوز "مودي" بولاية ثانية، شهدت الهند أسبوعًا من الاحتجاجات قُتل فيها أربعة أشخاص وأصيب العشرات وأُلقي القبض على المئات، فيما حظرت السلطات التجمعات في مناطق يسكنها مجتمعة مئات ملايين السكان.

وتشمل هذه المناطق كل ولاية أوتار براديش وبنغالور، ومناطق في شمال شرق البلاد وأجزاءً من بيهار ونيودلهي وحيدر أباد وتشيناي.

وشهدت جميع هذه المناطق احتجاجات خلال الأسبوع الفائت، فيما اندلعت أعمال الشغب واقتحمت الشرطة جامعة في العاصمة.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
06:12 PM

تنامي احتجاجات الهند.. والسلطات تقطع خدمة الهاتف وتغلق محطات المترو

اعتقال متظاهرين بينهم مؤرخ  بارز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
382

قطعت السلطات الهندية اليوم (الخميس)، خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من العاصمة نيودلهي، مع تنامي الاحتجاجات ضد قانون للجنسية الذي اعتبر معاديًا للإسلام، فيما تحدى آلاف المتظاهرين حظرًا للتجمع في عدة مناطق.

واصطدمت الشرطة والمحتجين في ولاية أوتار براديش واعتقلت قوات الأمن المحتجين بمن فيهم مؤرخ معروف عالمياً في حافلات في نيودلهي بنغالور، وأغلقت 19 محطة مترو في العاصمة وجرى تعطيل حركة السير على عدة طرق رئيسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة، لكن معارضين يذكرون أنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.

وبعد سبعة أشهر من فوز "مودي" بولاية ثانية، شهدت الهند أسبوعًا من الاحتجاجات قُتل فيها أربعة أشخاص وأصيب العشرات وأُلقي القبض على المئات، فيما حظرت السلطات التجمعات في مناطق يسكنها مجتمعة مئات ملايين السكان.

وتشمل هذه المناطق كل ولاية أوتار براديش وبنغالور، ومناطق في شمال شرق البلاد وأجزاءً من بيهار ونيودلهي وحيدر أباد وتشيناي.

وشهدت جميع هذه المناطق احتجاجات خلال الأسبوع الفائت، فيما اندلعت أعمال الشغب واقتحمت الشرطة جامعة في العاصمة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,484
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,347
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,726
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,172

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة