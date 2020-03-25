نجران .. طلاب "هداده" يطالبون بتفعيل خدمة 4G لتقوية الإنترنت‎

توقف معاملات المواطنين وتأخرها رغم المناشدات المستمرة منذ عام

يناشد طلاب وطالبات مركز هداده؛ التابع لمنطقة نجران، هيئة الاتصالات والقائمين على شركة الاتصالات السعودية، التدخل السريع لتحسين خدمة أبراج الجوال وتفعيل خدمة 4G لتقوية إشارة الإنترنت.

وواصل الطلاب مناشداتهم المستمرة منذ أكثر من عام دون استجابة، لافتين إلى أن خدمة الإنترنت أصبحت ضرورية مع تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس، والبقاء بالمنازل، والتحول الي التعليم عن بُعد وعبر القنوات التي وفرتها الجهات المشرفة على الصرح التعليمي مثل البلاك بورد الذي يعتمد على الإنترنت، للاحتياط من فيروس كورونا.

وأكد المواطن سعيد مسفر؛ لـ"سبق"، أنه تمّت مطالبة شركة الاتصالات وهيئة الاتصالات بتقوية إشارة أبراج الجوّال بمركز هداده وتفعيل خدمة 4G رغم أن بعض الشركات حسّنت خدمتها في بعض الهجر ووصلت إلى 5G ومركز هداده باقٍ على 3G، دون استجابة.

ولفت إلى أنه على الرغم من منح الجهات الرسمية موظفيها إجازة والعمل بإنهاء المعاملات والأعمال عن بُعد للتيسير على المواطنين إلا أن خدمة الاتصال بمركز هداده سيئة للغاية.

من جهته، قال المواطن سالم علي آل سالم؛ إن شبكة الجوّال وخصوصاً الانترنت، لا تعمل في أجزاءٍ كبيرة من مركز هداده، رغم التواصل مع المسؤولين بشركة الاتصالات بنجران ووعودهم المتكررة بحل المشكلة.

وطالب آل سالم؛ المسؤولين بالتدخل وإنهاء تلك المعاناة، في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، بأن يبقى المواطن بكل مسؤولياته سواء موظف أو طالب في بيته، وأن ينفذ جميع أعماله بالوسائل الحديثة التي توفرها الدولة -حفظها الله-.

من جانبهم، تحدث عددٌ من طلاب الجامعة، خصوصاً مَن يعتمدون في تواصلهم وتعليمهم الجامعي على البلاك بورد الذي يتطلب الانترنت، وفي ظل عدم توافر الإنترنت الأرضي لديهم واعتمادهم على إنترنت الجوّال، لافتين إلى الصعوبات التي تواجههم؛ ما يعيق دخولهم إلى المحاضرات والتعلم عن بُعد ما قد يتسبّب لهم في إشكاليات كثيرة، ومن ضمنها التأخر في الدخول للمحاضرات وحل الواجبات والأهم من ذلك أداء الامتحانات.

وناشد الطلاب، المسؤولين بهيئة الاتصالات وشركة الاتصالات stcبالتدخل السريع، في ظل الظروف الراهنة حتى لا يفقدوا مواصلة تعليمهم سواء الجامعي أو العام بسبب إغفال تحسين خدمة وتوفير 4G لجميع الأبراج بمركز هداده.