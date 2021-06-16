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المملكة ضمن أعلى 10 دول في استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IPv6

بعد تحقيق نمو في تبني استخدامه يقدر بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي 2020

‬أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دخول المملكة ضمن قائمة أعلى 10 دول على مستوى العالم، والأولى على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)، بعد تحقيق نمو في تبني استخدامه يقدر بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي 2020، وذلك وفقاً لمؤشر المركز الإقليمي لمعلومات شبكة الإنترنت في آسيا والمحيط الهادي (APNIC).

ويُعد الإصدار السادس أحدث إصدارات بروتوكولات الإنترنت عالمياً، ويتميز بمعالجة الحزم والبيانات بشكل أكثر كفاءة إضافة إلى إدخال مجموعة من التحسينات لزيادة الأداء والأمان لمستخدمي شبكة الإنترنت.

وقالت الهيئة: النمو الملحوظ في تبني استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت في المملكة بدأ في الربع الثاني من 2020م، وذلك بعد نجاح تجارب تفعيل هذا الإصدار على شبكة الهاتف المتنقل.

وأشارت إلى جهودها في إعداد استراتيجية واضحة لتبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وحرصها على رفع الوعي بأهميته والحث على تبنيه من قبل الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الخدمة وتبني التقنيات الناشئة، والتي تأتي مواكبة للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي.

وذكرت أن المرتبة المحققة تبرهن على نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات بالمملكة، وجاءت بعد تشكيل فريق عمل وطني (IPv6 Taskforce) ضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم تبني هذا الإصدار في المملكة.

ولفتت إلى تنظيمها لعدد من ورش العمل والمؤتمرات والبرامج التدريبية التي قدمها متخصصون محليون ودوليون في الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت، فضلاً عن حرصها على متابعة خطط المشغلين المرخصين لتفعيل هذا الإصدار لجميع مستخدمي الإنترنت في المملكة.

ودعت الهيئة الجهات الحكومية والخاصة إلى تفعيل هذا الإصدار في الخدمات الإلكترونية المتاحة للاستفادة من مميزاته، ضمن دورها في الإشراف على شبكة الإنترنت في المملكة وتبنيها للتقنيات الحديثة.

وأشارت إلى أنه يمكن للجهات الاستعانة بالدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة لدعم وتمكين الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت المتاح عبر موقعها الإلكتروني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة ضمن أعلى 10 دول في استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IPv6
سبق

‬أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دخول المملكة ضمن قائمة أعلى 10 دول على مستوى العالم، والأولى على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)، بعد تحقيق نمو في تبني استخدامه يقدر بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي 2020، وذلك وفقاً لمؤشر المركز الإقليمي لمعلومات شبكة الإنترنت في آسيا والمحيط الهادي (APNIC).

ويُعد الإصدار السادس أحدث إصدارات بروتوكولات الإنترنت عالمياً، ويتميز بمعالجة الحزم والبيانات بشكل أكثر كفاءة إضافة إلى إدخال مجموعة من التحسينات لزيادة الأداء والأمان لمستخدمي شبكة الإنترنت.

وقالت الهيئة: النمو الملحوظ في تبني استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت في المملكة بدأ في الربع الثاني من 2020م، وذلك بعد نجاح تجارب تفعيل هذا الإصدار على شبكة الهاتف المتنقل.

وأشارت إلى جهودها في إعداد استراتيجية واضحة لتبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وحرصها على رفع الوعي بأهميته والحث على تبنيه من قبل الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الخدمة وتبني التقنيات الناشئة، والتي تأتي مواكبة للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي.

وذكرت أن المرتبة المحققة تبرهن على نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات بالمملكة، وجاءت بعد تشكيل فريق عمل وطني (IPv6 Taskforce) ضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم تبني هذا الإصدار في المملكة.

ولفتت إلى تنظيمها لعدد من ورش العمل والمؤتمرات والبرامج التدريبية التي قدمها متخصصون محليون ودوليون في الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت، فضلاً عن حرصها على متابعة خطط المشغلين المرخصين لتفعيل هذا الإصدار لجميع مستخدمي الإنترنت في المملكة.

ودعت الهيئة الجهات الحكومية والخاصة إلى تفعيل هذا الإصدار في الخدمات الإلكترونية المتاحة للاستفادة من مميزاته، ضمن دورها في الإشراف على شبكة الإنترنت في المملكة وتبنيها للتقنيات الحديثة.

وأشارت إلى أنه يمكن للجهات الاستعانة بالدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة لدعم وتمكين الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت المتاح عبر موقعها الإلكتروني.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
05:49 PM

المملكة ضمن أعلى 10 دول في استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IPv6

بعد تحقيق نمو في تبني استخدامه يقدر بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دخول المملكة ضمن قائمة أعلى 10 دول على مستوى العالم، والأولى على مستوى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6)، بعد تحقيق نمو في تبني استخدامه يقدر بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي 2020، وذلك وفقاً لمؤشر المركز الإقليمي لمعلومات شبكة الإنترنت في آسيا والمحيط الهادي (APNIC).

ويُعد الإصدار السادس أحدث إصدارات بروتوكولات الإنترنت عالمياً، ويتميز بمعالجة الحزم والبيانات بشكل أكثر كفاءة إضافة إلى إدخال مجموعة من التحسينات لزيادة الأداء والأمان لمستخدمي شبكة الإنترنت.

وقالت الهيئة: النمو الملحوظ في تبني استخدام الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت في المملكة بدأ في الربع الثاني من 2020م، وذلك بعد نجاح تجارب تفعيل هذا الإصدار على شبكة الهاتف المتنقل.

وأشارت إلى جهودها في إعداد استراتيجية واضحة لتبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وحرصها على رفع الوعي بأهميته والحث على تبنيه من قبل الجهات ذات العلاقة لتحسين جودة الخدمة وتبني التقنيات الناشئة، والتي تأتي مواكبة للتحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي.

وذكرت أن المرتبة المحققة تبرهن على نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات بالمملكة، وجاءت بعد تشكيل فريق عمل وطني (IPv6 Taskforce) ضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم تبني هذا الإصدار في المملكة.

ولفتت إلى تنظيمها لعدد من ورش العمل والمؤتمرات والبرامج التدريبية التي قدمها متخصصون محليون ودوليون في الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت، فضلاً عن حرصها على متابعة خطط المشغلين المرخصين لتفعيل هذا الإصدار لجميع مستخدمي الإنترنت في المملكة.

ودعت الهيئة الجهات الحكومية والخاصة إلى تفعيل هذا الإصدار في الخدمات الإلكترونية المتاحة للاستفادة من مميزاته، ضمن دورها في الإشراف على شبكة الإنترنت في المملكة وتبنيها للتقنيات الحديثة.

وأشارت إلى أنه يمكن للجهات الاستعانة بالدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة لدعم وتمكين الإصدار السادس لبرتوكول الإنترنت المتاح عبر موقعها الإلكتروني.

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